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川普對台祭32%關稅 鄭正鈐：政府錯判戰略重創台灣利益

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐今天表示，這是對台灣出口產業極具衝擊性的打擊，也凸顯民進黨政府對台美關係長期過度樂觀、錯判情勢、毫無準備。圖／鄭正鈐辦公室提供
國民黨立委鄭正鈐今天表示，這是對台灣出口產業極具衝擊性的打擊，也凸顯民進黨政府對台美關係長期過度樂觀、錯判情勢、毫無準備。圖／鄭正鈐辦公室提供

美國總統川普2日宣布對台灣課徵高達32%的「對等關稅」，國民黨立委鄭正鈐今天表示，這是對台灣出口產業極具衝擊性的打擊，也凸顯民進黨政府對台美關係長期過度樂觀、錯判情勢、毫無準備。

鄭正鈐表示，川普所推動的是「利益優先」的現實主義，即使台積電赴美投資逾1000億美元，仍無法換取實質待遇，美方甚至將我方列入重稅名單的前段班。這也進一步揭露民進黨所謂「模擬情境」與「密切溝通」的說法，根本經不起檢驗。

鄭正鈐指出，如果溝通有成效，為何川普對台仍祭出高達32%稅率，這與執政黨所吹噓的「台美關係史上最好」豈非自相矛盾？民進黨政府號稱掌握情勢，但從這次關稅事件來看，則是反應遲緩、缺乏準備、手段陳舊，無法有效保護我國科技業與出口產業。

「外交不是寫情書，經貿也不是談戀愛。」鄭正鈐說，政府現在該做的，是守住台灣產業的基本盤，拿出應有底線與實力，讓世界知道，台灣不是任人宰割的市場，而是一個有產業實力，有談判能力、有戰略主張的對等參與者。

鄭正鈐強調，政府應立即啟動具體利益協商與產業支援機制，提出實質對策，真正為台灣產業找出路，而不是停留在「表示遺憾」與「要求說明」的階段。

鄭正鈐引述「彭博」經濟學家推估示警，台灣對美出口恐銳減63%，GDP下滑約3.8%，將導致台灣進入一場「經濟寒冬」。他呼籲行政院，把握美方4月9日正式實施前的「談判窗口期」，與美方進行有策略、有籌碼的協商，否則台灣將再次淪為「代價最沉重的盟友」。

國民黨立委馬文君表示，台灣的經濟發展以出口為導向，川普宣布的對等關稅政策中，日本、南韓課的比台灣少很多，這將造成台灣的利空，而且台灣廠商最主要的三個生產基地，台灣32%、中國大陸34%、越南46%，更是重大衝擊。

馬文君指出，美國對台灣課徵10%普遍關稅，再額外課徵32%對等關稅，總共42%關稅，台灣整體輸往美國產品的毛利不到20%，這個稅率會讓所有台灣廠商均陷入虧損、讓台灣輸往美國產品遭受重創，經濟極可能陷入蕭條。

川普 關稅

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