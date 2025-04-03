美將課我高關稅 國安人士：川普難預測、台灣仍有3優勢

美國總統川普2日宣布，將向台灣課徵32％的對等關稅。國安人士表示，川普一如預期令人無法預測，不只台灣，各國對關稅計算方式都感到納悶，並全力因應中，這是所有先進國家共同面臨的議題。國安人士強調，政府會持續盤點受影響範圍並與美方交涉，貿易談判不能提早掀牌，請國人務必對政府、對台灣產業與市場有信心。

針對美國將向台灣課徵32％關稅，行政院今發聲明強調「這項稅率強烈不合理」，行政院長卓榮泰已指示經貿談判辦公室，向美國貿易代表提出嚴正交涉。

國安人士表示，川普政府計算對等關稅的公式，的確一如既往具有不可預測性，令國際上先進民主國家都受到撼動、大感納悶，台灣周邊國家如日、韓，都在緊急應對處理。日本官房長官林芳正表示「已對美方表達遺憾至極之意，強烈要求美方重新調整措施」，韓國代理總統韓悳洙也發聲明，盼與美國官員舉行會談。

國安人士說，不只台灣，這是國際上所有對美有巨額貿易順差的先進民主國家，共同面臨的議題。

國安人士強調，台灣仍有優勢。第一，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；第二，美國對台各項產業需求短期內不會減緩或消失，將持續存在；第三，美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國競爭的成本。

國安人士表示，我政府行政及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通，貿易談判不能提早掀牌，但在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全的基礎上，政府有能力、有信心確保我國國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

川普政府這次也將低價違規「洗產地」的轉運行為，作為稅率計算依據。國安人士說，台灣已有相關措施積極查緝違規轉運，嚴密預防相關情事。對等關稅造成短期衝擊難免，下周一台股開市也可能因此受挫，政府會祭出相應措施，降低對本土企業，尤其是中小微型產業的影響，盼社會各界放心。

黨政人士則說，對等關稅是全球共同面臨的挑戰，在野黨及有心人士唱衰政府談判失敗，見獵心喜的行為相當惡質。日本日前宣布在美投資一兆美元，韓國也大舉赴美投資汽車產業，一樣被川普開徵高額關稅，再加上日、韓先前被徵25%的汽車關稅，整體關稅規模將超過台灣；中國的34%加上原本就開徵的20%，整體關稅將來到54%，「難道這也證明習近平無能嗎？」

黨政人士說，川普這次對主要貿易夥伴開徵高額關稅，目的是在透過高額關稅逼各國改善逆差或對美貿易條件，後續才是談判的開始。值此之際，希望在野黨與有心人士勿見縫插針，未來行政團隊與美方持續磋商、提出各項相應措施，朝野不分政黨更應共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球布局，將衝擊降到最低，讓台灣產業更加穩健，化危機為轉機。