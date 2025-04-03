美新關稅措施！陳冲：自傷厲害 川普政府應是另有目的

美國川普政府宣布關稅新措施，對各國課徵最低基準稅率10％，對特定國家課徵更高關稅，加徵20％至46％不等。新世代金融基金會董事長陳冲表示，川普應該不是要搞真正的貿易戰，而是想達到其他目的，因為正常人不會做這種事。

陳冲指出，3個月前的川普就職演說強調要降低美國通膨，透過大規模開採石油及天然氣等手段來降低美國人的生活成本，但現在大幅加高各國關稅，尤其針對主要進口來源中國、越南、台灣等都被課徵很高的關稅，屆時美國的進口品成本一定很高。

這些美國貿易夥伴要嘛不再輸銷產品到美國，要嘛就是轉嫁給美國消費者，或是美國進口商再尋找其他替代來源，但又會因為美國是對各國普遍課徵高關稅，價格也不會便宜，陳冲說，無論何種情形，美國的生活用品價格都會有明顯漲幅，與川普就職演說的降低通膨承諾背道而馳。

川普在宣布關稅政策時指出，實施對等關稅有助提升國內製造業就業機會，不過，陳冲提醒，美國現在連採收農產品的工人都已缺乏，如何還有製造業的人力、把製造業帶回美國？川普所言所行很多存在矛盾，除非他另有目的，否則此關稅措施若確實實施，將會自傷得很厲害。

陳冲認為川普並非真正要打貿易戰，貿易戰不只貿易範圍，還隱含許多戰略目標，不要誤認川普及其團隊是笨蛋，他們有戰略目標，貿易逆差也非表面上看到的那麼簡單，例如美國賣台灣的軍火，是否有計算在內？又，美國的服務業在全球市場賺了很多錢，這些服務業的貿易逆差，川普政府也忽略不算。

陳冲說，美國國內製造業占20％，服務業占80％，是美國自己國內的製造業與服務業占比失衡，當美國發現其國內的製造業與服務業銷售額差距很大時，認為是其他國家搶走了美國的製造業。