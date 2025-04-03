【重磅快評】賴清德的失落：賣力抗中，卻被川普課高關稅

川普關稅海嘯來襲，昨天聽到賴清德總統說政府有全面的因應方案，大家就剉咧等；再聽到行政院長卓榮泰要國人安心睡覺，大家更是徹夜難眠；直到今天聽到行政院表示後續將與美國嚴正交涉，大家終於慘然笑了。

卓榮泰自稱昨夜沒睡，一個晚上都在準備這幾個月所研判、分析、討論、對應的各個面向和策略，打算在今天川普宣布對等關稅政策後，立刻拿出來告訴國人：「政府有準備、風險可控管、產業有支持。」他還得意地賣弄文青腔說，「今夜，就交給我們行政團隊吧！」

但多少產業多少人希望，昨夜就是卓大班的最後一夜！

川普對等關稅橫掃，台灣被課徵32％重稅，行政院認為強烈不合理，對台灣不公平，並表示高度遺憾。但產業衝擊遠超乎預期，風險控管形同具文，政府到底做了什麼準備；卓榮泰自稱「這幾個月所研判、分析、討論、對應的各個面向和策略」，到底在瞎忙什麼？

除了大罷免，卓榮泰在瞎忙什麼，也許問問賴清德便知。

二月中賴清德就召開國安高層會議，討論因應川普關稅政策的衝擊。賴清德表示將與產業及美國密切溝通，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，建立AI晶片聯盟，更強調台灣在供應鏈與區域安全角色，是棋手不是棋子；此外，將推動兩岸交流，對話取代對抗，還表示美中互動和台美關係絕非零和關係。

賴清德不但畫錯重點，還搞錯方向，難怪卓榮泰幾個月來跟著抓瞎。

國人沒看到什麼AI晶片聯盟，只看到賴清德歡送台積電去美國，但川普還是反覆強調台灣奪走美國半導體；雖然提到了台積電赴美國投資設廠，但對台灣的對等關稅，照課不誤。

國人更不敢想像兩岸會有什麼交流和對話，只看到賴清德再開一次國安高層會議，舞著「十七條」想吸引川普注意，然後就忙著在內部抓敵人，製造「準戒嚴」，但接著就聽到對岸「海峽雷霆」轟隆作響。

行政院就是因積極抗中，卻仍遭川普對等關稅打擊，備感不公平。行政院高舉三大不合理，其中第二點強調台灣配合美國抗中政策，台商供應鏈回流，供應美國需求，對美國經濟和國安作出巨大貢獻；第三點強調台灣積極配合美國防堵中國洗產地。賣力抗中，卻反被課徵高關稅，賴政府的失落，莫過於此。

賴政府宣稱準備了幾個月，還讓台灣產業受到如此打擊。而川普的行政命令更警告，如果貿易夥伴對美課徵報復關稅，川普有可能增加對等關稅；但如果做出重大的補救，且對齊美國在經濟和國安議題上的立場，川普也可能減少或限制對等關稅。

現在，國人更要擔心二個問題：一、川普已經把台積電的投資加碼到2000億美元，賴政府還會拿什麼打包進貢做「重大的補救」？二、賴政府賣力抗中卻顯然沒對齊川普的國安議題，自以為棋手的棋子，賴清德還會下什麼險招？

至於行政院說，後續將向美國提出「嚴正交涉」。唉，無脊椎動物，此刻就別搞笑了！