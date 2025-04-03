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美開徵對等關稅 民進黨團：台灣優先朝野團結對外

中央社／ 台北3日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

美國總統川普宣布實施對等關稅，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普宣布實施對等關稅是全球性議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。對於國民黨團要求行政院長卓榮泰至立法院做專案報告，民進黨團表示尊重國會強力監督，也呼籲在野黨，台灣優先，朝野團結一致對外。

美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。行政院表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

國民黨主席朱立倫指出，總統賴清德必須立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。國民黨團強調，行政院長卓榮泰等相關部會首長，必須在最短時間內到立法院進行專案報告，給全民一個說法。

吳思瑤下午接受中央社記者訪問回應，川普宣布實施對等關稅是全球性的議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。

其次，基於監督行政部門的立場，她提到，要求行政部門必須完全掌握狀況審酌情勢，在了解狀況與審酌情勢，清楚美方為何對台灣課32%關稅之後，針對不合理之處，一定要據理力爭、堅定地交涉，秉持「台灣優先」原則。

吳思瑤呼籲在野黨「台灣優先、朝野團結一致對外」。對於要求行政院長卓榮泰至立法院做專案報告，她表示，就朝野協商盡速議定日期，執政黨團表示尊重國會的監督，也主張國會強力的監督。

吳思瑤 川普 關稅

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