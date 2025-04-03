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美國關稅戰 藍籲趕緊顧民生、綠稱大罷免未受影響

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
美國宣布新關稅政策將衝擊台灣產業，台中藍營呼籲別再搞大罷免趕緊顧民生，綠營認為關稅與罷免無關，民眾參與罷免也未受到影響。本報資料照
美國宣布新關稅政策將衝擊台灣產業，台中藍營呼籲別再搞大罷免趕緊顧民生，綠營認為關稅與罷免無關，民眾參與罷免也未受到影響。本報資料照

美國總統川普宣布新關稅政策，台灣的關稅將被提升到32%，行政院表示將向美方提出嚴正交涉。另一方面，全國大罷免二階段仍在延燒，台中藍營人士呼籲，政府別再搞大罷免，應團結顧民生；綠營則表示，關稅與大罷免是兩回事，收連署書的進度也未受影響。

川普今天宣布對等關稅新制，將對台灣徵收32%關稅，較日本、韓國更高。行政院提出3點不合理，表示將與美方貿易代表嚴正交涉；在野黨則批評綠營仍在搞大罷免，藍白立委都跳出來說應該先把大罷免放一旁。

美國關稅提高同樣衝擊地方，國民黨台中議會黨團書記長李中表示，這麼高的關稅，中小企業基本上完全無法應付，台灣靠外貿生存，政府應優先以民生為重，不要再玩大罷免，規規矩矩回到國家的正途。

李中指出，台灣外貿的兩大夥伴分別是大陸與美國，賴清德總統宣布大陸是境外敵對勢力，美方又搞關稅戰，台灣兩面不討好該如何過日子？政府應盡快整合不分黨派、公私的力量，與美方談判，台灣沒有分裂的本錢。

民進黨台中市議會黨團總召王立任則認為，美國提高關稅是為了縮小貿易逆差，無論誰執政，都要面對類似挑戰；民進黨政府當然會爭取關稅降低，讓產業有更好的發展條件，然而這與大罷免是兩件事，大罷免是為了汰換不適任立委，與關稅是分開的。

王立任指出，今天清明連假第一天，服務處已經接到40多通詢問連署書的電話，不只有台中市民，甚至有外縣市民眾，全國都動起來，顯見大罷免並未受到美國提高關稅影響，反而許多民眾想藉由連假的空檔返鄉參與連署，一起努力罷免不適任立委。

根據罷團統計，截至今日台中6名藍委的二階連署進度，羅廷瑋73%、廖偉翔60%、黃健豪57%、江啟臣47%、顏寬恒26%、楊瓊瓔21%，距離二階連署結束還有12、3日。地方人士認為，市區的羅、廖、黃較可能進入二階，綠營更是藉由3人劍指台中市長盧秀燕。

川普 關稅

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