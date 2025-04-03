影／川普對台課32%關稅 陳其邁：未反映台美貿易真實狀況

美國總統川普宣布新關稅政策，其中台灣面臨稅率高達32％，位列美國高關稅名單；台灣行政院表達強烈不合理，將向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明；高雄市長陳其邁今受訪表示，該政策確實會對全球購買成本、實質購買力、物價等有不同程度的衝擊。

陳其邁表示，美國的關稅政策對半導體產業沒有影響，但若是由台灣出口的伺服器或電腦零組件可能會受影響，如果是內涵晶片的終端產業，勢必會對總體經濟有所衝擊，但未來要視整體經濟狀況，才能評估實質影響，「關稅政策確實會對購買成本、實質購買力、物價等，都會有不同程度的衝擊」。

「關稅是一刀兩刃！」陳其邁說，關稅調整造成全球貨品流動的分布變換，例如關稅提高後，東南亞代工的鞋子進入美國市場勢必會漲價，因此會帶動美國物價波動，其他國家的製造、生產成本也因此提高，他強調「美國對不同國家的關稅差別，並未實質反應在台美之間貿易真實狀況，有賴行政院繼續和美方磋商，讓不同行業別能有不同關稅」。