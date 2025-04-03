川普對台課32%關稅 凌濤諷：有政府安心睡

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，國民黨桃園市議員凌濤批評，賴政府從台積電、天然氣再到軍購，已經把籌碼都押上，仍逃不過高額關稅、任人宰割的命運，若不思檢討，還將心思用在「惡罷」，就等著被廣大台灣人民唾棄。

「全台灣人民連假第一天都被嚇醒。」凌濤表示，美國對台加徵關稅並非「政院人士」先前猜測的10至28%，而是重懲32%，可能導致台灣GDP下滑3.8%，全民受害。

凌濤說，賴政府對這項經濟政策題，準備1年提出來的解方竟是「抗中保台」、「全台大惡罷」，現在「睡覺政府」賴清德、卓榮泰無招，行政院聲明抗議不合理、表示將嚴正交涉，只是束手無策、在地哭嚎的巨嬰。

凌濤表示，台灣先前對美有3大讓步，包括台積電赴美投資1650億、約台幣5.4兆，引發全民擔憂產業出走，台積電變美積電；而中油為降低對美順差，簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」，未來將採購阿拉斯加的液化天然氣。

對於川普政府不斷釋出訊號要求台灣國防經費占比至少須達GDP的5至10%，賴清德今年2月也宣布要透過特別預算，將台灣國防預算要達到GDP的3％。

「台灣3大讓步，卻仍3大重創！」凌濤說，卓榮泰昨深夜發文，請大家睡個好覺，然而美股已應聲崩盤，台股下周開盤將面臨嚴峻考驗，卓內閣、民進黨口口聲聲鼓吹台灣是美國第7大貿易夥伴，如今卻被課32%關稅。

而許多國家遭到關稅重創，仍可藉區域貿易組織（RCEP、CPTPP等）暫避風暴，或雙邊自貿協定供市場避險，然而民進黨執政8年後，台灣卻無立錐之地，產業只得被迎頭痛擊。

凌濤提到，中國大陸、日本、韓國召開睽違5年經貿部長會議，並談判三方自貿區，但台灣被阻絕於外，賴清德政府無力透過經貿、外交手段，保護台灣的經濟發展，如果政府不思檢討，仍把心思用在惡罷，就等著被廣大台灣人民唾棄。