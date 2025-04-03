川普對台課32%關稅！立委李彥秀：夢幻泡泡破滅 政府有三大迫切困境
美國總統川普3日凌晨宣布，對多個國家實施新的「對等關稅」措施，台灣輸美商品將面臨平均高達32%的稅率，其中半導體產品「暫時」豁免。
財委會立委李彥秀今天表示，上周五，財政委員會專案報告，財金部會口徑一致表示「台灣是否會列入『骯髒15國』都是媒體臆測，還需要觀察」；政院知情人士也透過媒體放話「各種想得到的情境都有評估，不管是10%、20%、25%等數字都有，對等關稅或平均關稅等情境亦有沙盤推演」；昨天深夜，賴清德總統與卓榮泰院長還發文指出「已針對不同稅率與措施模擬各種情境，預估可能衝擊並整備應對方案。」「將把準備好的策略告訴國人，要大家安心入睡」。
結果今天清晨，平均32%的關稅遠超乎各界預期，行政院只透過發言人表達「三大不合理」，嚴正交涉中。顯然，政府仍沉浸在國內政爭、台積電（2330）赴美投資以及「非紅供應鏈」的夢幻泡泡之中，面對突如其來的巨大衝擊，第一時間顯得進退失據。
李彥秀認為，對川普政府而言「關稅是手段，交易是目的」；對台灣廠商而言，平均高達32%的關稅，與其他競爭國家相比，台灣「對等關稅」稅率又名列前茅「不是放棄美國市場，就是前往美國設廠」；對台灣政府而言，去年台灣對美出口達1,160億美元，但是暫緩豁免的積體電路部分僅有74億美元，「晶片上下游科技廠商被迫前往美國設廠」、「非半導體產業未來何去何從？」以及「未來談判台灣還有何籌碼？」，將是政府最迫切的三大問題與困境。
李彥秀說，從川普當選以後，她就不斷呼籲政府應該要謹慎因應「川普2.0」的巨大衝擊，以及完全不可預測的關稅貿易手段，事實上，此次「對等關稅」的核彈級武器，威力不下於1985年的「廣場協議」，早先川普幕僚也曾威嚇，不排除祭出「海湖莊園協議」的貨幣政策。
李彥秀強調，她對「經濟國是會議」已呼籲了超過半年，1930年代美國總統羅斯福也透過爐邊談話(Fireside Chats)凝聚美國人民信心度過危機。面對未來巨大的經貿衝擊，除了「安心睡覺」以及「發言人官式回應外」，政府必須拿出更多的誠意與行動強化國人的信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言