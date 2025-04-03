川普對台課徵32%關稅 江啟臣喊話賴清德：召開國是會議

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課徵關稅更高達32%。立法院副院長江啟臣今喊話賴清德總統表示，這對產業及台商嚴重衝擊，「為總統、執政黨，應召開國是會議，找各黨，共同研商面對非常嚴峻的情勢」。

江啟臣今早應邀出席台中國際動漫節，他在受訪時說，今天川普宣布對台課徵32％關稅，看來與各國貿易逆差有高度關聯性，台灣對美出口順差高於日韓，加徵關稅也高於日本的24％、韓國的25％，顯然美國想透過關稅手段解決貿易赤字。

江啟臣指出，尤其，美國去年成為台灣最大出口國，對台課徵高關稅是川普希望推進台灣與美進行貿易談判，政府必須正視這個問題，告訴大家發生什麼事？政府準備如何因應對？總統與執政黨政府應該要召開國是會議，找各黨共同來討論如何面對這這個非常嚴峻的情勢。

江啟臣認為，台商因為地緣政治風險已在東南亞布局的主要國家越南、泰國、印尼分別將被加徵46％、36％、32％，過去台商的海外布局形同失效，加上美國去年已成為我國最大的出口市場，無疑將嚴重削弱出口產品競爭力，對產業造成重大衝擊。

江啟臣說明，先前台積電增加赴美投資1000億美金，賴總統宣布擴大對美投資和採購，現在看來恐怕都未能滿足解決美國貿易赤字的需求。

江啟臣建議，政府除應全面檢視產業衝擊、評估對國家經濟的影響，包括出口成本上升與競爭力下降、對國內中小企業與就業衝擊、如何協助產業重新布局、開拓多元市場，盡快提出相對因應措施。

江啟臣認為，更重要的是要了解美方真正目的，全面盤整國家力量、備妥籌碼、擬定策略，啟動台美雙邊「大談判」。對川普政府來講，關稅是武器、交易是目的、談判是過程，政府的談判團隊準備好了嗎？呼籲賴清德應召開國是會議因應。