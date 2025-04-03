【即時短評】川普「解放日」降臨 台灣一覺醒來竟成冤大頭

美國總統川普宣布開徵對等關稅，他在社群網路「真實社群」大喊「今天是美國解放日」，滿懷期待。川普的對等關稅可以說是美國自一九三○年代「斯姆特霍利關稅法」以來，美國最大規模的關稅政策。對川普來說，這是他保護主義的具體體現，也可以說是一場政治豪賭。

若關稅政策無法奏效，讓企業回歸美國生產、增加工作機會，同時降低物價，讓國家賺取巨大財富，明年的期中選舉恐成共和黨的滑鐵盧，民眾對川普的信任更可能一夕崩塌。

然而，川普未必在意這些。川普的商人本性，讓他秉持公平至上原則；川普絲毫不在乎對他國公平或不公平，只要求對美國要公平，堅持有借有還、有付出就要有收穫。然而，這也苦了台灣。

台灣自從二○一六年開始，對外投資比重中，對中國大陸的投資逐年降低，象徵台灣逐步卸下對大陸的經濟依賴，其中不少資金湧入了美國，產品也轉向出口美國，台灣如今已穩居美國第七大貿易夥伴，更是美國第六大貿易逆差國。

川普的關稅海嘯，無疑是民進黨政府與對岸經濟脫鉤，貫徹親美政策的重大衝擊。然而，台灣顯然對川普不按牌理出牌的風格缺乏防備，這次跌了個大跤。

川普的對等關稅，擬向台灣課徵三二%的關稅，恐怕事先未私下與台灣協調，而其額度之高，雖落在中國大陸、越南、泰國、柬埔寨、孟加拉等國之後，卻比日本、南韓和印度等所謂美國的印太盟友都來的高。

利益至上，隨時可轉彎，是川普奉行的圭臬，拜登政府的價值同盟已然一去不復返，川普政府重視的是公平和利益；台灣若想把天秤擺正，就必須給出相應的籌碼，甚至是極度不對稱、對台灣不利的代價。

台灣不得不放低姿態，放行台積電去美國設廠，等待美方「善意體現」，未料現在落入賠了夫人又折兵的窘境，台商為了避險早就未雨綢繆，川普「解放日」降臨，卓揆卻叫大家「安心睡」，一覺醒來成了冤大頭，府院還靜悄悄，川普頻拋震撼彈，變動的世局下，賴清德只想著對內大罷免、對外叫陣大陸，靠抗中謀取政黨利益，這樣的政府，如何能讓人安心入睡？