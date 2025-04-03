美祭32%對台關稅 朱立倫呼籲賴總統立即說明對策

美國總統川普今凌晨宣布對我國課徵32%關稅，國民黨主席朱立倫表示，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，他呼籲賴清德總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何？

朱立倫表示，現在台灣產業界憂心忡忡，全國人民更感到震驚與疑惑，「拿走台積電在前，鉅額關稅在後」，台灣為何幾乎淪落到與貿易制裁國相似的境地？

「對外折衝，為產業謀最大空間，應該是政府應盡的責任。」朱立倫指出，國民黨執政時期，他們面對美國關稅壓力時，始終保持高度謹慎、務實而專業的態度。過去，為保護台灣紡織與成衣出口，政府曾與美方透過「自願出口限制」（VERs）的協商，在「長期棉紡織品協定」（LTA)及「多纖維協定」（MFA）的框架下達成共識，以避免美國採取更嚴厲的單邊措施。

朱立倫提到，當年美方也曾依據「美國貿易法」第301條款，要求台灣市場開放菸酒進口、改善智慧財產權保護，我國政府當時都積極協商與因應，維持了良好互信，避免美方採取更嚴厲的貿易措施。然而，時至今日，賴清德政府聲稱「史上最好的對美關係」，卻無法延續或複製以往的務實專業作法。

朱立倫認為，這次美方32%的對等關稅，反映出民進黨執政下的台美經貿關係已出現嚴重溝通障礙。

朱立倫說，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，特別是日本、南韓與我國產業接近，但均較台灣的關稅為低，是否可能造成轉單或產業外移效應，執政當局有思考？有應對了嗎？他呼籲賴總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。