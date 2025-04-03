快訊

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

美祭32%對台關稅 朱立倫呼籲賴總統立即說明對策

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天表示，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，他呼籲賴清德總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何？圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫今天表示，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，他呼籲賴清德總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何？圖／聯合報系資料照片

美國總統川普今凌晨宣布對我國課徵32%關稅，國民黨主席朱立倫表示，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，他呼籲賴清德總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何？

朱立倫表示，現在台灣產業界憂心忡忡，全國人民更感到震驚與疑惑，「拿走台積電在前，鉅額關稅在後」，台灣為何幾乎淪落到與貿易制裁國相似的境地？

「對外折衝，為產業謀最大空間，應該是政府應盡的責任。」朱立倫指出，國民黨執政時期，他們面對美國關稅壓力時，始終保持高度謹慎、務實而專業的態度。過去，為保護台灣紡織與成衣出口，政府曾與美方透過「自願出口限制」（VERs）的協商，在「長期棉紡織品協定」（LTA)及「多纖維協定」（MFA）的框架下達成共識，以避免美國採取更嚴厲的單邊措施。

朱立倫提到，當年美方也曾依據「美國貿易法」第301條款，要求台灣市場開放菸酒進口、改善智慧財產權保護，我國政府當時都積極協商與因應，維持了良好互信，避免美方採取更嚴厲的貿易措施。然而，時至今日，賴清德政府聲稱「史上最好的對美關係」，卻無法延續或複製以往的務實專業作法。

朱立倫認為，這次美方32%的對等關稅，反映出民進黨執政下的台美經貿關係已出現嚴重溝通障礙。

朱立倫說，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，特別是日本、南韓與我國產業接近，但均較台灣的關稅為低，是否可能造成轉單或產業外移效應，執政當局有思考？有應對了嗎？他呼籲賴總統，立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。

川普 關稅

延伸閱讀

總統府也有共諜 羅智強：匪諜就在賴清德身邊

指有政黨不承認自己是炎黃子孫 朱立倫批數典忘祖：令人痛心

回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

朱立倫：民主自由沒有先決條件 一黨專政才是最大傷害

相關新聞

【即時短評】川普「解放日」降臨 台灣一覺醒來竟成冤大頭

美國總統川普宣布開徵對等關稅，他在社群網路「真實社群」大喊「今天是美國解放日」，滿懷期待。川普的對等關稅可以說是美國自一...

美課台32%關稅 學者指台灣活路：爭取加入區域經濟整合

美國總統川普宣布對台灣課徵達32％關稅。學者表示，台灣執政黨該做的是跳脫「台美關係史上最好」的政治宣傳，務實思考，如何分...

川普對台課徵32%關稅 江啟臣喊話賴清德：召開國是會議

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課徵關稅更高達32%。立法院副院長江啟臣今喊話賴清德總統表示，這...

諷卓榮泰昨發文今神隱 國民黨：有政府會睡覺？

美方今凌晨宣布對我國課徵32%關稅，國民黨表示，面對這樣的危機，行政院長卓榮泰選擇在昨天11時59分發文要「全民安心入睡...

【重磅快評】關稅風暴 賴政府只備護膝找不到救生圈

川普宣布對等關稅，綠營再度喪事喜辦，側翼開心宣傳台灣和中國同列關稅表，證明美國視台灣是國家。可惜，這是張報價單，川普等著...

台遭課32％關稅...卓榮泰要國人安心睡 黃國昌：吹牛皮謊言一夕自爆

美國總統川普宣布對我國開徵32%關稅，行政院指出三大不合理，並說高度遺憾，後續將向美國貿易代表提出嚴正交涉。民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。