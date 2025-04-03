諷卓榮泰昨發文今神隱 國民黨：有政府會睡覺？

美方今凌晨宣布對我國課徵32%關稅，國民黨表示，面對這樣的危機，行政院長卓榮泰選擇在昨天11時59分發文要「全民安心入睡」，今早才召集各部會首長開會研商因應，然而在事發之前，卻絲毫看不出具體的作法與規劃，難道真的是「有政府，會睡覺」？

國民黨表示，一旦遭課徵32%的重關稅，課徵幅度位列全球前20名，比南韓的25%、日本的25%還高，將影響如伺服器、筆電等資訊與通訊技術產業的未來，打擊我國出口，影響經濟發展。

國民黨指出，對於拿著光劍、四處走跳操作大罷免的卓榮泰而言，或許可以一夜好眠，沈浸在政治鬥爭的亢奮，但對於此刻中華民國的國民而言卻是惡夢連連，因為人民都將要具體面對32%關稅影響經濟生活。

國民黨強調，事實已經證明，在面對台積電赴美的問題上，賴清德政府無能協助其談判，而面對我國將被課徵32%關稅，更是對美關係與談判的重大挫敗，行政院卻在事發後才說要「嚴正交涉」的空洞語言，事前毫無準備已顯示出賴清德政府的無能。

國民黨要求，面對32％的沈重關稅，民進黨政府必須具體的回應全民：一、政府是否事前知情？是否有積極協商？我方的對應方案為何？二、面對此關稅衝擊，有無任何補救與因應措施? 尤其是中小企業的輔導措施為何？三、過去閣員到處去大罷免活動，表演如何造謠，事發後才說要開會研議，聲稱要對美方「嚴正交涉」，難道過去都在睡覺？

面對這些問題，國民黨呼籲，這一次請民進黨政府睡醒了再回答，請卓榮泰不要躲在發言人後面，不要睡到下午了還不回應，也請賴清德總統也不要躲在卓榮泰跟民進黨立院黨團總召柯建銘後面，不要神隱，出來面對。