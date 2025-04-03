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美課台32%關稅 學者指台灣活路：爭取加入區域經濟整合

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
川普總統2日於白宮簽署行政令，宣布針對18個經濟體課徵對等關稅，其中也包括中國大陸和台灣。圖為川普展示他簽署的行政令。（歐新社）
川普總統2日於白宮簽署行政令，宣布針對18個經濟體課徵對等關稅，其中也包括中國大陸和台灣。圖為川普展示他簽署的行政令。（歐新社）

美國總統川普宣布對台灣課徵達32％關稅。學者表示，台灣執政黨該做的是跳脫「台美關係史上最好」的政治宣傳，務實思考，如何分散在美國市場的占比，加入區域經濟整合，後者繫於兩岸關係化學變化，一旦兩頭落空，台灣會被「雙殺」。

清華大學兼任助理教授何志勇說，川普2.0「對等關稅」4月2日正式上路。川普稱這是美國的「經濟獨立宣言」（it’s our declaration of economic independence）。2022年，美國人口3.3億，僅占全球4%，但美國家戶消費，占全球比例高達34%，領先第二名中國大陸的10%（14億人）、第三名日本的5%（1.2億人），以及第四名印度的4%（14億人）。

何志勇表示，換句話說，全世界每3塊錢的消費，就有1塊錢是美國人貢獻的。姑且不論未來美國國力興衰走勢，此時此刻，美國的經濟實力，世界第一。因此，川普以關稅作為平衡美國對外貿易的手段，無疑，是有充足的籌碼，與發言權。

何志勇指出，這也是為何川普的財長貝森特（Scott Bessent）呼籲各國要「接受」、「不要報復」，否則關稅只會越來越高。位於美國南達科塔州拉什莫爾山國家紀念碑有四張總統的臉，代表他們在美國歷史上，各自做出重要的貢獻。其中，老羅斯福總統，以他任內推動的「巨棒外交」，最為著名：「外國只要聽話，就有好處（胡蘿蔔），否則就是懲罰（棍子）。」

何志勇說，川普覬覦的巴拿馬運河，就是老羅斯福時代所開鑿與掌控的。川普，祭出「對等關稅」的同時，也提出「互惠政策」，與老羅斯福的「巨棒外交」，如出一轍。而美國自二戰後形成的「霸權」（hegemony)，是不容外界質疑的，也不容被挑戰的。

何志勇提到，反觀，台灣的民進黨政府則叫屈，認為川普關稅，對台灣並「不公平」。那是不了解，美國自立國以來信奉的「例外主義」（exceptionalism)，代表美國優越、只有美國能立標準的道理。主張要「公平」、「合理」，恐怕只是民進黨政府的一廂情願。

何志勇認為，關稅壁壘的結果，也會衝擊到美國人自己。尤其在美國貧富差距日漸擴大的今天，美國一半的財富，集中在前20%有錢人的口袋；逾10%的人口，即近4千萬人，生活在貧窮線下。提高關稅導致物價上揚、通貨膨脹的結果，美國中下層社會是否能挺得住？

何志勇分析，如果短期內，川普無法以關稅手段，作為「交易」，來換取「公平貿易」，以及產業回到美國生產。一旦川普「畫大餅」的泡泡破滅，美國社會反撲的力道，恐怕將會是川普難以承擔的大。

何志勇強調，至於台灣，執政黨該做的，應該是跳脫「台美關係史上最好」的政治宣傳，務實思考，如何分散在美國市場的占比，並努力進入區域經濟整合的「板塊」，但後者又維繫於兩岸關係的化學變化。否則，一旦兩頭都落空，台灣就會被「雙殺」了。不可不察。

川普 關稅

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