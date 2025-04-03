台積赴美投資、川普加徵關稅「賴政府一再被當局外人」 民眾黨批：這段時間都在睡？

行政院對美國總統川普要加徵關稅，提三大不合理，並要向美國嚴正交涉。民眾黨稍早表示，政院今早才緊急開會因應，賴清德政府又錯估情勢，一再被當成局外人，一個月前台積電擴大赴美投資，我國政府反應被動完全沒角色，直到今天如夢初醒表達遺憾，「過去這段時間真的都在睡？」

民眾黨表示，昨晚行政院長卓榮泰信誓旦旦發臉書要國人「安心入睡」，沒想到一覺醒來卻風雲變色，行政院今早才想到要緊急開會因應，顯見賴清德政府又錯估情勢，一再被當成局外人。

民眾黨表示，一個月前，台積電擴大赴美投資，我國政府反應被動完全沒有角色，讓企業獨自面對國際世界的變局，對於讓護國神山能不能根留台灣只剩「口頭呼籲」，甚至美化成是「台美關係重要時刻」；沒想到一個月後，我國再度被要求加徵高額關稅，顯見賴政府完全誤判情勢，溝通談判沒發揮功效，直到今天才如夢初醒表達遺憾，代表過去這段時間真的「都在睡？」

民眾黨重申，賴政府應該拿出實際解決辦法，盡速盤點國內即將面對衝擊的產業，並且要思考若持續被美國「已讀不回」該如何因應，請賴政府據理力爭，切勿照單全收，站穩腳步度過難關。