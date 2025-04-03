【重磅快評】關稅風暴 賴政府只備護膝找不到救生圈

川普宣布對等關稅，綠營再度喪事喜辦，側翼開心宣傳台灣和中國同列關稅表，證明美國視台灣是國家。可惜，這是張報價單，川普等著看各國如何埋單，不是跪吞高關稅就能保平安。只要貿易逆差還在紅線區，這把懸在台灣頭上的大刀，隨時會再落下。

卓榮泰臉書聲稱徹夜不眠，準備報告因應對策，政院卻直到近午才發聲明「哭爸」不公平，指示經貿辦「嚴正交涉」。政院稱，川普計算不合理，但紐時等美媒已說明是依據各國對美貿易逆差除以貿易總額，再打對折「定價」。逆差是鐵數字，政院卻稱，逆差數無法反應台美高度互補性，尤其台對美經濟國安巨大貢獻，加上台灣積極查緝「洗產地」，如此還被課高關稅，很不合理。

卓內閣「疑美」言之有理，卻言之晚矣。賴總統宣稱與美方密切溝通，是誰去的？有據理力爭嗎？政府現在才「哭爸」，向國人賣慘有什麼用？更何況，這些話應在台積承諾赴美投資前大聲說；甚至發動黑熊青鳥，比照宣傳大罷免的聲量力道在國際公開說，就像加拿大和墨西哥一樣反抗，不是嗎？現在才去「嚴正交涉」，這劇本太假，反而讓人懷疑，賴政府根本欠缺「有效溝通管道」，早已準備跪領聖旨。

賴卓臉書被民眾灌爆，要求「對策」，只好拿出「嚴正交涉」糊弄民智。美國財長貝森特已向美國貿易夥伴示警，「千萬別採取報復行動」，若靜待談判有機會調低稅率。且不論賴清德有無談判管道，他還有籌碼嗎？送出台積電還被課32%關稅，比日韓還慘；再加上經濟部長已催促資通供應鏈業者赴美投資，我國也承諾美方明年度國防預算金額達到GDP的3%，台灣還能拿什麼要求降關稅？

川普關稅行政關稅命令指出，若有貿易夥伴對美國課徵報復關稅，可能增加對等關稅；若貿易夥伴做出重大補救，且對齊美國在經濟和國安議題上的立場，川普也可能減少或限制對等關稅。但是，美國生產製造能力或生產量持續惡化，也可能增加對等關稅。

換句話說，「嚴正交涉」是火上加油。而且只要川普不滿意，例如台積電在美製造未提升市占率，或者建廠進度受阻，32%隨時會加價。

綠營側翼大內宣「關稅表一中一台」，並說中國稅率34+20，經濟一定更慘。殊不知，美中貿易戰多年，大陸早已調整貿易結構，美國占中出口總金額已不到15%。側翼嘲笑中國「這回死更慘」，卻沒發現台灣正在重蹈大陸覆轍，出口高度集中美國。更嚴重的是，台灣並未加入區域自由貿易協定，面對川普風暴全無避難所、替代市場。

關稅風暴充分揭露蔡政府以來過度單押美國的代價。台灣本可在美中之間對沖避險，豈料助美重組「去中供應鏈」反而自食惡果。國際普遍認為，川普關稅政策將替中國排除擴大自貿協定障礙，例如加入CPTPP、完成中日韓三國協定及中歐貿易協定。反觀台灣，美豬美牛核食都開放了，籌碼釋盡，依然是貿易孤兒。

政府口袋裡只有針對受害產業的補貼對策，拿納稅錢彌補執政無能。台灣經濟在賴清德掌舵下，眼看要觸礁，民進黨還在宣傳「簽連署、救台灣」。若民粹如此有力，乾脆公投加入美國51州，不用跪川普就能免去關稅，也不必付軍費帳單。