台遭課32％關稅...卓榮泰要國人安心睡 黃國昌：吹牛皮謊言一夕自爆

美國總統川普宣布對我國開徵32%關稅，行政院指出三大不合理，並說高度遺憾，後續將向美國貿易代表提出嚴正交涉。民眾黨主席黃國昌說，真正感到高度遺憾的是台灣人民，昨晚行政院長卓榮泰「請國人安心入睡」，結果這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆。

「內鬥內行、無心治國的賴政府，令人痛心疾首！」黃國昌表示，今年初他再三苦口婆心提醒賴清德總統，必須嚴肅準備因應川普新政對台灣的可能巨大衝擊。身為總統，應該以台灣為念、以蒼生為念，別再放任民進黨口中喊著團結社會，實際卻不斷在內鬥內耗、撕裂社會。

黃國昌說，令人遺憾的是這些由衷的建議，賴清德政府不僅視若無睹，更是變本加厲。昨天民進黨中常會後還聲稱「國安團隊、行政團隊已掌握最新情勢」、晚上卓榮泰「請國人安心入睡」，聲稱政府做好完全準備，結果這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆。

黃國昌認為，在川普宣布對台灣課徵32%高關稅的瞬間，讓全體國人震驚的，不僅是台灣遭受的待遇，「更是我們政府的散漫與無能」，稍早行政院開完會後表示「高度遺憾」，令人無語，事實上，真正感到高度遺憾的是台灣人民，「為何我們自家的政府慢了如此多拍？事前既沒有掌握正確資訊、也沒有進行有效溝通，當然更沒有必要準備、更遑論有什麼積極作為！」

黃國昌強調，這一切在在顯示賴政府把所有的心力都放在國內政治鬥爭，根本無心國政，面對國際政經局勢也毫無因應能力，行政團隊的匆忙急促與雜亂無章，徹底暴露在國人眼前。「從卓榮泰下鄉喊大罷免、到柯建銘在國會搞大罷工，充分反映賴政府為一黨一人之私」，竟可以放著正事不幹，棄人民福祉於不顧。