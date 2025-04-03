美對台加徵32%關稅 江啟臣：籲請賴清德召開國是會議

美國總統川普在美東時間2日宣布「對等關稅」政策，針對台灣課徵達32％關稅。立法院副院長江啟臣說，川普關稅是武器，交易是目的，團結一致，共同面對「大談判、大交易」。 籲請賴清德總統必要時召開國是會議共商國家大計，一起守護產業利益與國家經濟。

江啟臣說，過去他一再指出我國已躍升為美國貿易逆差國第六名，去年出口美國高達近740億美金，加徵關稅恐難避免，必須提早規劃和因應，來降低對我經濟衝擊，他也強調「川普2.0」就是「關稅是武器、交易是目的」的「大談判、大交易」時代。這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需要整個政府、產業和國人共同面對的「大談判」。

江啟臣表示，今天川普宣布對台課徵32%關稅，看來與各國貿易逆差有高度關聯性，與先前各界預判有著明顯的落差，台灣對美出口順差高於日韓，加徵關稅也高於日本的24%、南韓的25%，顯然美國想透過關稅手段解決貿易赤字。另外台商因為地緣政治風險已在東南亞佈局的主要國家越南、泰國、印尼分別將被加徵46%、36%、32%，過去台商的海外布局形同失效，加上美國去年已成為我國最大的出口市場，無疑將嚴重削弱出口產品競爭力，對產業造成重大衝擊。

江啟臣指出，先前台積電增加赴美投資1000億美金，總統親自宣布擴大對美投資和採購，現在看來恐怕都未能滿足解決美國貿易赤字的需求。政府除應全面檢視產業衝擊、評估對國家經濟的影響，包括出口成本上升與競爭力下降、對國內中小企業與就業衝擊、如何協助產業重新佈局、開拓多元市場，儘快提出相對因應措施外，更重要的是要了解美方真正目的，全面盤整國家力量、備妥籌碼、擬定策略，啟動台美雙邊「大談判」。

江啟臣總結，關稅32%，不是終點、而是起點，不是定價、而是開價，未來將會有更多的挑戰。政府除應清楚說明國家面臨的處境與因應對策，國人更應不分黨派，團結面對，籲請總統必要時召開國是會議共商國家大計，一起守護產業利益與國家經濟。