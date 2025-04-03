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川普關稅傳產哀鴻遍野 企業老闆睡不著！彰化議員喊紓困

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影
美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影

美國今晨宣布將對台灣商品課徵高達32%的關稅，長期以美國為主要出口市場的彰化產業首當其衝，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢等人上午緊急召開記者會，呼籲中央地方應比照疫情期間盡速提出對策，例如對企業祭出利息補貼、租稅減免等，降低對企業的衝擊。

吳韋達表示，這個清明連假讓很多企業老闆都睡不著了，今天上午即有多位企業主向他反映，貨物出口到一半，卻臨時得與代理商協商如何分擔32%的關稅衝擊，令人焦頭爛額。彰化是台灣重要的傳統產業大縣，出口比重高、依賴美國市場深，面對突如其來的關稅震撼彈，許多企業主連假都過得忐忑不安。

施佩妤表示，她的服務區內有重要的鹿港頂番婆水五金產業聚落，還有知名國際企業帝寶車燈、健生企業等，水五金外銷比例高達七成，其中出口美國的比重更占總出口量的六成，美方突然調高關稅，對產業的衝擊極大，將會削弱企業市場競爭力。

「企業真的是剉勒等。」施佩妤說，政府應盡速啟動具體應對措施，包含短期內研擬融資貸款、利息補貼、租稅減免等，設置「一站式服務窗口」全力協助企業紓困及減壓。

曹嘉豪表示，彰化縣出口產業中包括自行車零件、機械設備、金屬加工、鋼鐵螺絲帽等，普遍高度依賴美國市場。這波關稅調整將直接或間接影響各選區產業與家庭生計，中央應加速啟動外交協商、產業應變、財務支持與稅務減免等措施，他強調「企業不等人，政府不能再拖。」

莊陞漢表示，美國這波高達32%的「關稅炸彈」將從4月9日實施，被豁免的半導體產業僅占台灣就業人口約2%，原本企業主預期美國應是課徵10%以下關稅，沒想到如今超乎預期太多，簡直是讓大家哀鴻遍野，台灣基層勞動人口仍在傳產，傳產首當其衝。

莊陞漢呼籲，此次政府應比照疫情期間協助企業，提供短期補助，並加強輔導農地工廠放寬限制早日合法化，而此次最終受影響的將是民生物價的上漲，影響的是全面的民生生活。

吳韋達說，中央在研商政策過程中，絕不能忽略地方參與，彰化縣政府也應主動為地方發聲，保障地方產業的生存空間與工作權益，台灣面對美國關稅風暴，需要中央地方不分朝野一起撐下去。

美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影
美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影

川普 關稅

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