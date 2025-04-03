美祭32％對台關稅 楊瓊瓔：政府應回答是否還有談判空間

美國總統川普宣布對等關稅新制，將對台灣徵收32%的對等關稅。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，對於出口導向的台灣經濟來說，絕對是不可承受之重，行政院長卓榮泰除了發臉書要大家安心去睡，沒有任何具體因應，她要求政府回答，我方是要全盤接受、還是還有談判空間？

楊瓊瓔表示，川普稱台灣對美國課64%關稅，所以祭出比鄰近國家日本、南韓關稅還高的32%對等關稅，且這32%是額外課徵，原本對台灣就課徵10%普遍關稅，也就是說，台灣的進口商品將面臨總計42%的關稅。

楊瓊瓔認為，川普政府的交易式經政邏輯、報復性關稅措施，並非無跡可尋，例如之前美國公布的貿易障礙報告，對於台灣對特定農產品等就點名關稅配額、海關查驗、標籤、檢疫要求等非關稅障礙，而後也有貿易逆差的「骯髒15國」，但官員們對高關稅的預估卻都失準，今天被重擊的措手不及。

楊瓊瓔說，政府號稱與美國溝通與關係良好，台積電也已赴美大幅投資，賴清德總統更是持續宣示要擴大國防預算以及對美投資，但換來的卻是高額關稅，且我政府現在表現出來的，是行政單位對美方動態無知，對川普超重關稅無能因應。

楊瓊瓔質問賴政府，美方宣稱關稅到4月9日生效，我方是要全盤接受、還是還有談判空間？政府對美單位應也要盤點出川普所謂的台灣對美國課64%關稅包含哪些項目、怎麼計算出來？如果連對方計算的方式都搞不清楚，還要怎麼談判、企業如何因應？

楊瓊瓔說，過去的台美21世紀貿易倡議，在賴政府上台後顯然停擺，不然這次就能在貿易和非關稅障礙上有所釐清，還是說政府都沒有專注在溝通機制與協商的建立，只是一直對內大內宣？

楊瓊瓔要求政府立即盤點我國在關稅風暴中最受影響的產業鏈，並立即啟動對美關稅談判，一定要提出「互利」的訴求，爭取關稅豁免、下調，或是加速分散風險、產業升級等經濟政策的落實。

楊瓊瓔也示警，她收到來自很多產業跟民眾的擔憂，希望政府對外策略別一錯再錯，因為台灣的經濟，很大部分是靠把產品賣到國外，若美國的關稅政策持續惡化，台灣產品在國際市場的價格就會直接提高，削弱競爭力，影響量與收益，更嚴重會衝擊整體經濟，若在疏於處理，恐會形成「內政」、「外交」兩頭都損失的結局。