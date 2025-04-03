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對等關稅恐企業小店無一倖免 媒體人見前10名共同點「FB不被灌爆才有鬼」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國政府擬對台灣課徵32%對等關稅，網友灌爆賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）的臉書，痛批政府無能。本報資料照片
美國政府擬對台灣課徵32%對等關稅，網友灌爆賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）的臉書，痛批政府無能。本報資料照片

美國政府擬對台灣課徵32%對等關稅，網友灌爆賴清德總統、行政院長卓榮泰的臉書，痛批政府無能。媒體人羅友志在臉書表示，川普關稅一出，大罷免元氣大傷。

羅友志表示，百工百業這幾個月大概忙得不可開交。問題是怎麼忙？根本無法可忙，有時候真是希望自己「盲」，眼睛業障重。有人開始說，大陸比較重、如何如何，這下「大陸比我們爛」這個「萬年安」的哏，說了一定讓人罵。

他說，錢這種事，根本沒辦法用意識形態，沒辦法就是沒辦法。「你爸的公司、妳媽的小店，大概無一倖免」，更嚴重的是，前10名一半以上全都是台商聚集地。不管公司怎麼轉，10名後的市場，我們根本沒開發。台商主力的中國要被課34%、越南46%、日本24%，就連鴻海努力開發的印度都26%，被課10%較低關稅的哥倫比亞、智利、英國、巴西，全都是中國貿易國家。

「南向？西向？北向」，羅友志表示，這幾年民進黨的幾個「向」，現在才知道，根本是用圓規畫圈圈而已。「賴清德、卓榮泰，臉書不被灌爆才有鬼」，多少評論員苦勸，面對川普政策，趕緊回神安定商業、制定策略，大罷免繼續走下去，就不只是臉書被灌爆而已，「爆的，恐怕是2026、2028」。

川普 關稅

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