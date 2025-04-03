美課32%關稅是經貿戰核爆 張啓楷：不能再對美逆來順受

美國川普宣布將對台灣課徵32%關稅，民眾黨立院黨團副總召張啓楷坦言，這幾乎是經貿戰上的核子彈核爆，這對台灣衝擊非常、非常大，這顯示我國不能再對美國幾乎是逆來順受、有求必應，策略要做一個適度改變，要趕快力爭可以跟美國好好坐下來談。

張啓楷說，台灣應該要爭取跟美國坐下來談的機會，就像美國跟加拿大以及墨西哥，甚至是跟歐盟之間，都有一個折衝跟討論過程，「我們跟美國是一個非常好的盟友，以前美國只要開口，我們就會接受」，但現在關稅高達32%，一定要爭取到溝通跟談的機會。

另外，張啓楷還說，政府對於受到衝擊的產業，一定要趕快幫忙，讓產業可以渡過難關，且更要去思考這段時間，我國對美國出口是快速的在成長，本來我國賺錢最多是從中國大陸，可是去年黃金交叉，改在美國了，甚至變成美國第六大逆差國，因此美國這次下重手，課了32%關稅。

張啓楷建議，要好好思考是不是要多一點分散，像是到東南亞、歐盟去，另外也要特別呼籲，台灣不要再搞大罷免了，所有朝野跟各行各業必須要團結在一起，來因應高關稅問題。