川普對台灣課徵32%關稅 立委郭國文獻策：因應措施可採「這」一項

針對川普宣布對台灣課徵32%的關稅，立法院財委會立委郭國文3日指出，美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

對於川普宣布對台灣課徵32%關稅，郭國文說，「我認為的因應措施是：降低進口汽車所課的稅」。

郭國文表示，川普這次計算關稅課徵的問題，主要是以我國對於美國課徵的關稅，還有匯率操縱、貿易障礙等，來作為他反課徵關稅的主要依據。根據川普公布的資訊，台灣對美國課徵64%關稅，所以他反課徵32％。

自從川普上任以來，大家都積極質詢關於如何因應川普的關稅戰，那有些部會提到要多買美國的石油、天然氣跟農產品，但顯然，這次川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，反而並不是以台灣順差的部分來課徵關稅。

郭國文說，他過去曾提到，台灣應該全面檢討對美國課的關稅，尤其是汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還有貨物稅25%-30%，在台灣汽車發展緩慢下，課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更是讓台灣消費者成為最大受害者。

如今川普對台灣課徵32％的關稅，等於是台灣的產業跟消費者都是汽車保護稅制底下的受害者，郭國文認為，政府應該通盤盤點對進口可以減免的稅制，不要為了特定行業，導致國家經濟受損。