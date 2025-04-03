對台開徵32%關稅！指川普政策三大不合理 政院將向美方提出嚴正交涉

美國總統川普宣布以操縱貨幣、非關稅障礙等為由，對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32%關稅，行政院發言人李慧芝表示，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明。

川普宣布「對等關稅」政策，閣揆卓榮泰臉書昨天深夜貼文表示，準備把這幾個月所研判、分析、討論、對應的各個面向和策略，告訴國人，並且強調『政府有準備、風險可控管、產業有支持』

李慧芝今天表示，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對臺灣並不公平，並有三大不合理之處。

首先，這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映臺美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係，這是第一項不合理。

其次，近年臺灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，以及川普總統第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，臺商供應鏈轉移回流臺灣，美國對臺灣資通訊產品需求增加，此反映臺灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅，此為第二項不合理。

第三，美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，例如越南46%、柬埔寨49%、泰國36%，但臺灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，此為第三項不合理。