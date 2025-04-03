川普祭新關稅措施 政院︰強烈不合理 將與美嚴正交涉

有關美國川普總統於3日（美東時間2日）稍早宣布以操縱貨幣、非關稅障礙等為由，對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32%關稅。對此，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。

行政院發言人李慧芝表示，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對台灣並不公平，並有三大不合理之處。她指出，包括這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映臺美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係，這是第一項不合理。

近年臺灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，以及川普總統第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，臺商供應鏈轉移回流臺灣，美國對臺灣資通訊產品需求增加，此反映臺灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅，此為第二項不合理。

第三項不合理則為美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，例如越南46%、柬埔寨49%、泰國36%，但臺灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰。

李慧芝表示，行政院卓院長稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。