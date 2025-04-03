【重磅快評】忙著大罷免的賴政府 想好怎麼因應對等關稅了嗎

該來的還是來了。美國總統川普宣布對等關稅政策，在洋洋灑灑的18個經濟體關稅課徵行列裡，美將對台灣課徵32%的關稅，這個數字比我們鄰近的新加坡、日本及主要競爭對手南韓都還高。標榜台美關係好又忙著大罷免的賴政府，想好要如何因應了嗎？

官方迄今尚未就此事正式回應。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴國人，還要大家「安心入睡」，此一貼文隨即被網友灌爆，譏諷「有政府會睡覺」。大批民眾湧入賴總統臉書留言，在賴總統臉書詢問「因應政策在哪？」有人表示「台積電白給了，武器也買了，結果還被美國課32%高關稅，連叫都不敢叫，怎麼守護台灣。」也有人說，「關稅看到了沒有？還是整天只想大罷免分裂台灣」。

由於川普的對等關稅比先前所想得還要激進，美股盤後大跌，道瓊期指崩千點。日經期指跳水，準備迎接「血腥星期四」。台股今日因清明連假休市，但台積電美國存託憑證（ADR）已先行反映大跌，盤後崩跌6%。

雖說川普宣布的是對等關稅，但他在口頭上還要表示一下對各國的「仁慈」，用的是「減半對等關稅」的方法，意即美國算出各國對美的關稅及非關稅貿易障礙得出一個數字，然後對半課課徵。美國把台灣的匯率操縱和貿易障礙算入，得出「台灣對美國64%平均關稅」的結論，據此要對台灣課徵32%的關稅，而我們的競爭對手南韓是25%，新加坡只有10%， 日本是24%，近幾年台商集中去投資的越南則為46%。

最慘的是中國大陸，根據白宮的「對等關稅價目表」，中國將被課徵34%。而這還不包含川普政府先前已經對北京額外課徵的20%。美國財政部長貝森特證實，中國的關稅將來到54%。

雖說半導體似乎暫時逃過一劫，但不是高枕無憂，別以為可就此鬆一口氣，因為不適用對等關稅的商品，包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。明顯看出川普政府是要藉關稅達到某種策略目的，台灣最關心的半導體相關產業是列在額外加徵而非在對等關稅框架內，簡單說，就是還在觀察名單裡，看來台積電先前表態赴美增加投資一千億美元，顯然還不夠。

美國關稅大刀一砍，掀起全球經貿腥風血雨，賴政府除了只會說台美溝通良好、持續協助產業轉型之類的空話， 能端出什麼像樣的全盤因應方案？川普過去曾暗示台灣應支付防衛費用，台灣在「奉上」台積電之後，是不是只剩下交更多保護費以換取美國手下留情？忙著進行大罷免追殺政敵的賴政府，還有心思管這事嗎？