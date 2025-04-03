快訊

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

美國對台灣開徵32%對等關稅 行政國安團隊緊急研商

中央社／ 台北3日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院長卓榮泰上午已率領行政團隊與國安團隊就日前所研擬的方案進行原則性拍板，確切因應方案將在行政團隊進一步細部討論與調整後，在適當時間對外說明。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。根據川普出示的資料，所謂各國對美國課徵的「關稅」，包括操縱貨幣與貿易壁壘措施的效應。

政院人士昨天強調，課稅是川普解決貿易逆差的重要觀點，期盼直接解決貿易逆差、吸引各國投資，或是進行協商談判，而政府對於高低稅率皆有因應方案，期盼能降低對台灣農工產業的衝擊。

卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

應對川普關稅32% 游淑慧問賴總統：說好的情比金堅呢？

川普對等關稅利大於弊？經濟學家示警：如投下核彈 衰退機率增至50%

川普對台重課關稅 蘇一峰：腦殘安慰法台灣是骯髒15國

川普課台灣32%關稅 王鴻薇轟：民進黨對策只有大罷免？

相關新聞

柯志恩一早被「川普對台課徵32％關稅」驚醒 網友回：卓揆都安心睡了

美國總統川普宣布新關稅政策，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，稅額高達32％。有意角逐下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩說，...

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，消息一出引發各國政府關注。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴...

川普公布對等關稅...網怒用台積電換了個寂寞 批賴清德不如蔡英文

美國總統川普公布對等關稅措施，針對台灣擬課徵32%的對等關稅。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天說有具體政策及工作方向，控管...

川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，排名第七、高達32%。民眾黨表示，「台...

川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的...

要國人安心睡 網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡、可以下台了

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。