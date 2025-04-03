應對川普關稅32% 游淑慧問賴總統：說好的情比金堅呢？

美國總統川普宣布將對全球有貿易往來的國家徵收所謂「對等關稅」台灣為32%；台北市議員游淑慧今在臉書表示，很多國家已經準備好要回敬美國、提高關稅，也不知台灣的應變政策是啥？川普對台32%的超關稅，只略低對中國大陸的34%，她反問賴清德總統，說好的情比金堅呢？

游淑慧指出，習近平對台軍演、川普對台32%關稅，但賴清德呢？努力大罷免在野黨，無力處理中美，只會解決在野，一心制霸全台。媒體昨天想要問經濟部長郭智輝怎麼樣應變美國即將公布的關稅，但柯建銘卻像皇帝一樣不准部長答，還大聲說「護航成功」。

她說，經濟部長像媽寶一樣溜進會場，但溜得了一時，可怕的後果終究要面對，很多國家已經準備好要回敬美國、提高關稅，也不知台灣的應變政策是啥？靠柯建銘保護的媽寶經濟部長想好了沒？

游淑慧指出，日前查獲出賣國家機密的共諜，但尷尬的是，民進黨口中萬惡的共諜，結果是自己人；柯建銘、曹興誠過去口口聲聲說國民黨是共諜、賣台，最後都是自己人。