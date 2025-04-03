32%關稅對台是高度危機 蘇俊賓：此刻更應團結非罷免

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，引發熱議。桃園市副市長蘇俊賓在臉書直言，32%的關稅對台灣而言是高度危機，面對風險，內部更應該要團結，靜下來想想國家解決之道，社會也應該思考是否還需要激化朝野、人民對立的各種罷免行動。

蘇俊賓表示，川普公布的「對等關稅」，台灣高達32%，其他國家如英國、新加坡、巴西、澳洲等國是基礎的10%，韓國是25%、日本24%、歐盟20%，印度26%、馬來西亞24%、菲律賓17%，中國大陸是34%，台灣許多科技業部署的東南亞製造基地，如越南則高達46%、泰國36%。

蘇俊賓指出，新上任的美國總統對國際貿易的理解是，美國在幾十年來全球化中是被剝削「委屈」的角色，雖然和很多經濟、社會、環境學者看法不一樣，不管如何，他是現在握有權力的人，這些作為也有他的論述基礎和支持的民眾。

蘇俊賓說，先不論會給世界或美國本身帶來多大的衝擊，究竟台灣核心產業，尤其是對美國的科技、工業主流產品輸出會有多大的衝擊？會不會如川普所願，核心關鍵的產業全部出走台灣進駐美國；如果不是的話，沒有出走台灣的產業該如何自處？非美國的科技、工業產業國家之間的關係會是什麼？會產生新的市場秩序和合作關係嗎？台灣可不可以積極地踏出去尋求其他國家的合作？

蘇俊賓表示，以民生面向而言，全球關稅帶來的通貨膨脹無可避免，通貨膨脹最大的受害者，就是貧富差距拉大之下的另外一峰，弱勢的將越弱勢，政府做好準備了嗎？而新的國際關係改變，台灣在國際上的關係，還是鐵板一塊，一切以美國為主，還是該發揮效果該有的彈性與迂迴空間？

蘇俊賓說，每一個民主國家，一票一票選出來，圖的當然是自己國家的核心利益、無可厚非，但川普已經直白地告訴全世界，過往美國標榜的普世價值，對於其他國家的民主、人權、貧窮、多元文化的關懷，在民主國家的標竿執政者眼中，已經正式被丟棄了，不再是美國最核心關切的項目，「我們都只能靠自己。」

蘇俊賓表示，對於中共軍演，民進黨批判，國民黨、民眾黨也表達反對的態度，在他眼中，這是再自然不過的事情，不管對於國家政策立場為何「我們是生命共同體」，面對風險，內部更應該要團結，靜下來想想國家解決之道，激化朝野、人民對立的各種罷免行動，在此時的台灣是不是人民最需要的，大家也許也可以思考一下。