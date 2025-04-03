快訊

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

川普對台重課關稅 蘇一峰：腦殘安慰法台灣是骯髒15國

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
美國總統川普2日發布對等關稅，手持一幅對各國的課徵關稅清單。路透
美國總統川普2日發布對等關稅，手持一幅對各國的課徵關稅清單。路透

美國總統川普於2日在白宮宣布對關稅政策，對至少180多個國家和地區課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，其中針對台灣課徵達32％關稅。根據外電報導， 川普隨後發聲明宣布國家進入國家經濟緊急狀態，稱新關稅政策目的是應對貿易逆差問題，並重振國內製造業。

胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書表示，我們美牛、美豬都吃了；過期老舊武器也買了，但美國拿錢不出貨；甚至連台積電也送去美國，結果換來美國對台重課32%關稅，台灣成為骯髒15國，「沒關係，我們繼續－藍、委、大、罷、免！一切都是藍白刪預算害的啦」。

蘇一峰說，面對美國對台灣重課稅，另一種勝利法則，就是「腦殘安慰法」，台灣成為「骯髒15國」，等於美國承認台灣是國家，且「美對台課稅32%」，而美國對中國課稅34%，我們贏了2%，並指出先前用疑美論攻擊他的青鳥「出來說說話啊」。

川普 蘇一峰 關稅

延伸閱讀

川普對台關稅政策 賴瑞隆：從賴清德到卓榮泰都全面掌握

川普對等關稅數據怎來的？ 他曝可能算法 網：簡單粗暴

柯志恩一早被「川普對台課徵32％關稅」驚醒 網友回：卓揆都安心睡了

川普宣布課關稅 藍委：台應擬定策略因應未來談判

相關新聞

柯志恩一早被「川普對台課徵32％關稅」驚醒 網友回：卓揆都安心睡了

美國總統川普宣布新關稅政策，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，稅額高達32％。有意角逐下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩說，...

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，消息一出引發各國政府關注。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴...

川普公布對等關稅...網怒用台積電換了個寂寞 批賴清德不如蔡英文

美國總統川普公布對等關稅措施，針對台灣擬課徵32%的對等關稅。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天說有具體政策及工作方向，控管...

川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，排名第七、高達32%。民眾黨表示，「台...

川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的...

要國人安心睡 網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡、可以下台了

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。