川普對台重課關稅 蘇一峰：腦殘安慰法台灣是骯髒15國

美國總統川普於2日在白宮宣布對關稅政策，對至少180多個國家和地區課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，其中針對台灣課徵達32％關稅。根據外電報導， 川普隨後發聲明宣布國家進入國家經濟緊急狀態，稱新關稅政策目的是應對貿易逆差問題，並重振國內製造業。

胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書表示，我們美牛、美豬都吃了；過期老舊武器也買了，但美國拿錢不出貨；甚至連台積電也送去美國，結果換來美國對台重課32%關稅，台灣成為骯髒15國，「沒關係，我們繼續－藍、委、大、罷、免！一切都是藍白刪預算害的啦」。

蘇一峰說，面對美國對台灣重課稅，另一種勝利法則，就是「腦殘安慰法」，台灣成為「骯髒15國」，等於美國承認台灣是國家，且「美對台課稅32%」，而美國對中國課稅34%，我們贏了2%，並指出先前用疑美論攻擊他的青鳥「出來說說話啊」。