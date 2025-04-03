美對等關稅來襲 王定宇提7要點：還是可以溝通改變的

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅。民進黨立委王定宇臉書表示，目前不清楚美國如何計算出他國對美國的關稅，但必須說明，川普宣佈的關稅還是可以溝通改變的，而賴清德政府也早已經啟動因應。

王定宇提出7點摘要，一、對等關稅的對台稅率，除了反映美國貿易代表署3月31日公布的貿易避疊外，台灣近年對美順差激增、我央行匯率政策態度，應也在美方考量之內。二、10%是起跳低消+對等關稅（含關稅差距和非關稅障礙）。

三、這次關稅是額外從價稅，在既有已生效的關稅再往上疊加。四、特別指出避免中國洗產地，香港、澳門對商品適用中國稅率。五、若他國採取反制，美國將可調升或擴大稅率範圍。六、若有國家主動調整其政策並對美國展現對等態度，美方可降低或限制該國商品關稅。七、特別提到製造業對美國的重要性，明示大家去美國投資。