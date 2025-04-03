對等關稅來襲 郭國文：建議我降低進口汽車課稅

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅。民進黨立委郭國文表示，台灣應該全面檢討對美國課的關稅，尤其是汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還有貨物稅25%至30%，在台灣汽車發展緩慢下，課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更是讓台灣消費者成為最大受害者。

郭國文指出，川普這次計算關稅課徵的問題，主要是以我國對於美國課徵的關稅，還有匯率操縱、貿易障礙等，來作為他反課徵關稅的主要依據。根據川普公布的資訊，台灣對美國課徵64%關稅，所以反課徵32％。

郭國文說，自從川普上任以來，大家都積極質詢關於如何因應川普的關稅戰，那有些部會提到要多買美國的石油、天然氣跟農產品，但顯然，這次川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，反而並不是以台灣順差的部分來課徵關稅。

郭國文表示，如今川普對台灣課徵32％的關稅，等於是台灣的產業和消費者都是汽車保護稅制底下的受害者，政府應該通盤盤點對進口可以減免的稅制， 不要為了特定行業，導致國家經濟受損。