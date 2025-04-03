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台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

川普課台灣32%關稅 王鴻薇轟：民進黨對策只有大罷免？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。（路透）
美國總統川普2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。（路透）

美國總統川普在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委王鴻薇質疑民進黨是否有對策，還是只有大罷免？國民黨立委林沛祥提醒，中華民國如果一天到晚跟隨美國國策的話，難免會吃大虧。

根據川普的對等關稅政策，美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。

王鴻薇說，最擔心的事情終於發生了，美國川普政府宣布要對台灣課徵32%的關稅。這樣的高關稅，對於所有外銷的企業，特別是中小企業，可說是晴天霹靂。現在看來台積電也送了，之前的美豬、美牛也吃了，過去民進黨聲稱「一定要接受美豬、美牛，這樣才可以加入CPTPP」，但是現在CPTPP連門都沒有。

王鴻薇表示，現在迎來的是32%高關稅，行政院長卓榮泰昨天竟發文說「大家可以安心睡覺」。行政院或者是賴清德總統可以安心睡覺，但對廣大的老百姓來說，可以安心睡覺嗎？

王鴻薇指出，之前台積電到美國去投資1000億美元，被大家認為未來「只有美積電，沒有台積電」，政府沒有任何的對策，還說樂觀其成。現在美國政府狠狠對我國採取了32%的懲罰性關稅，政府又只能說樂觀其成了嗎？民進黨政府有對策嗎？還是所有的對策只有大罷免呢？

林沛祥說，他認為目前美國的政策大改變，從本來注重所謂的普世價值，到注重美國最在意的價格。以課徵台灣關稅32%來說，對台灣的確是一個貿易上的沉重打擊。面對在川普時代，美國一切以利益為優先的時候，是否台美關係還像政府講的這麼好？

林沛祥表示，全球的局勢已經在變化，是不是只要符合美國，就能讓我國在國際之間的地位，能獲得一定程度的確認？還是必須務實靈活來變動，針對我方自身的利益，而不是一天到晚只是講民主或普世價值。這樣才能對我國國民或我國的外交地位，有個長足的發展。

林沛祥提醒，每個國家都應該為自己而考量，而中華民國如果一天到晚跟隨美國國策的話，難免會吃大虧。

川普 民進黨 王鴻薇 關稅

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