府院連日沙盤推演關稅戰 網問賴總統：對策在哪？

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%關稅，據了解，府院過去幾天以來持續沙盤推演相關因應方案，政院預計今稍晚對外說明。不過，川普政府新的「對等關稅」措施出爐後，相關利害國家包括台灣瀰漫不安，許多網友湧入賴清德總統與行政院長卓榮泰臉書，要求政府說明因應政策。

川普2日在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。川普指出，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。

黨政知情人士指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率領的「台美經貿工作小組」自周日（3月31日）赴總統官邸提出整備與因應方案後，連日來一直到川普2日正式「掀牌」，持續向賴總統匯報最新情勢，賴總統也密集與卓榮泰等首長討論對策。

行政院預計稍晚對外說明因應措施，但大批網友已湧入賴總統與卓榮泰臉書留言，有網友在賴總統臉書詢問「因應政策在哪？」也有網友表示「台積電白給了，武器也買了，結果還被美國課32%高關稅，連叫都不敢叫，怎麼守護台灣。」也有網友說，「關稅看到了沒有？還是整天只想大罷免分裂台灣」。