柯志恩一早被「川普對台課徵32％關稅」驚醒 網友回：卓揆都安心睡了

美國總統川普宣布新關稅政策，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，稅額高達32％。有意角逐下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩說，她一早就被這則訊息驚醒，但還是決定先享用早餐再繼續一天行程。網友回應說，行政院長卓榮泰都能安心入睡，柯志恩也可以愉快用餐。

今天是清明連假第一天，美國總統川普在美國時間4月2日宣布關稅政策後，柯志恩今早發文說，她「一早被川普32％的關稅驚醒，無論如何，先來一頓豐盛的早餐再說了」。發文一出，有網友回應說「卓榮泰都能安心入睡了，咱們當然也愉快用餐啊」、「史上關係最好？」。

柯志恩被美國關稅政策「驚醒」，用餐後展開一整天繁忙行程，未對發文有進一步說明。綠營對手立委賴瑞隆表示，美國總統川普政府今日凌晨宣布，對全球國家課徵關稅政策，對台灣不例外，政府也密切研議；從過去川普競選期間，到當選後，所有關稅政策，從賴總統、卓榮泰行政院長、到各部會首長都全面的掌握，全盤研議中，呼籲國安單位、經貿單位盡快與美國溝通，爭取台灣最大權益。

賴說，全球貿易在川普上任後，所推動的關稅措施是全球都面對的問題，台灣會持續溝通，爭取台灣最大權益，保障台灣產業發展。