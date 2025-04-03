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台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

川普宣布課關稅 藍委：台應擬定策略因應未來談判

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委許宇甄說，川普政策對美國本身衝擊不小，未來勢必會透過談判撤回貿易壁壘，台灣應儘早擬定策略因應。圖／聯合報資料照片
美國總統川普在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委許宇甄說，川普政策對美國本身衝擊不小，未來勢必會透過談判撤回貿易壁壘，台灣應儘早擬定策略因應。圖／聯合報資料照片

美國總統川普在美東時間2日宣布「對等關稅」政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委許宇甄說，川普政策對美國本身衝擊不小，未來勢必會透過談判撤回貿易壁壘，台灣應該盡早擬定策略因應。

許宇甄表示，台灣是外貿為主的國家，美國總統川普對台灣課徵32%對等關稅，但對日本課徵24%、南韓25%，台灣2024年對美出口1162億美元，其中電腦、電腦零組件、路由器、印刷電路板、機動車零件等，金額超過500億美元，而這些銷售美國的產品跟日韓有高度重疊，美國對台灣課徵較高的等關稅，衝擊相當大，賴政府應該儘速擬定對策，幫助產業走出困境。

許宇甄指出，川普演說提到半導體產業時，特別提到台積電將在美國增加投資，因為這些公司不想繳納高額關稅，而唯一的解決辦法就是把生產線設在美國。川普上任以來，屢屢對台灣提出要求，台積電因此到美國增加投資1000億美元，此次對等關稅半導體雖然暫時獲得豁免，若等台積電美國新投資的廠完工後，會不會開始對半導體也課徵對等關稅，又將會對台灣造成另一波衝擊。

許宇甄認為，川普上任後一再對盟國祭出高額關稅手段，就是想逼各國到美國設廠，賴政府應該審慎應對此事，適時對美抗議，甚至進行報復，否則台灣產業將會有一波出走潮。台灣若被美國掏空，年輕人和青壯族群的就業機會將減少，對台灣整體影響不容小覷，民進黨政府不可以等閒視之。賴政府賣了台積電卻什麼都沒換到，台灣正在被掏空還不自知。

許宇甄提醒，川普政府此次做法對全球而言都是負面的，美國平均進口關稅實質拉升約30%，是19世紀以來最高。二次大戰以後，全球實行普遍的低關稅，因此作為一種談判手段的「防禦性」高關稅方案應運而生。川普此次作為將為全球供應鏈與貿易規則帶來系統性衝擊，對美國自己的衝擊也不小，未來勢必會透過談判撤回貿易壁壘，台灣應該儘早擬定策略因應。

許宇甄強調，我國是小型開放經濟體，對外貿易依存度高，2024年出口金額達4750億美元，出超806億美元，若無法妥適因應川普政府對等關稅手段，若台灣出口不振，消費動能也會因此下滑，今年經濟成長恐會受到嚴重影響。川普才剛上任三個月，給全球帶來特別的驚喜不斷，未來四年恐怕還會有許多意外舉措，尤其是要求我方提高軍費至GDP3.4%一事，這對台灣預算支出影響巨大，賴政府應該對外說明因應方案，不要只會整天下鄉造謠，好好做事才對得起國人。

川普 關稅

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