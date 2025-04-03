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川普提對等關稅 楊永明：中國可能很快取代美經濟地位

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安會前副秘書長楊永明。圖／聯合報系資料照片
國安會前副秘書長楊永明。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，國安會前副秘書長楊永明表示，真實世界的實踐會使得美國所有商品成本墊高，美國人民將付出極高代價，美國霸權衰弱瓦解可能很快出現，中國如果持續開放與國際化，將可能很快取代美國的國際經濟地位。

根據川普對等關稅政策，依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。

楊永明說，川普宣布針對185個國家和地區的全面性對等關稅，至少10%起跳，中國34%、歐盟20%、越南46%、台灣32%、日本24%、印度26%、韓國25%、泰國36%等，連福克蘭島也有41%。

楊永明表示，川普說是「美國解放日」，其實更是美國和世界貿易體系的解脫日。美國單邊脫離世界貿易，高築關稅圍牆，以為可以抽取關稅，可以迫使投資美國，可以強化關鍵產業在美國的供應鏈韌性。這些雖然已經有部分出現，如台積電赴美投資，但都只是少數，只是讓政客滿足自我誇耀。

楊永明認為，真實世界的實踐上會使得美國所有商品成本墊高，物價上漲，通膨高攀，經濟衰退，川普衰退。美國人民將會付出極高代價，加上非法移民廉價勞工減少，華裔科技人才流失，學術菁英離開美國等，美國霸權衰弱瓦解可能很快出現。

楊永明進一步分析，對於國際經濟衝擊會很大，但應是可控的短期衝擊。因為主要自由貿易體系與貿易基礎建設仍健全，如EU、RCEP、CPTPP、國際貿易規範、一帶一路等。主要貿易大國與區域仍然支持自由貿易，如歐盟、中國、日本、印度、巴西、非洲、東協等。

楊永明表示，預計各國與各區域貿易會加強，進而出現「全球貿易減美國」現象，推測今年三項議題會出現或加速：一是中國加入CPTPP；二是中歐投資協定死灰復燃；三是中日韓自由貿易談判。換言之，世界貿易體系在美國退群之後，自然會轉向第二大經濟體中國，也是最大出口國、最大製造國、進口市場也是僅次於美國，中國如果持續開放與國際化，將可能很快取代美國的國際經濟地位，作為主要國際貿易貨幣的美元霸權也會加速削弱。

楊永明說，川普經貿團隊應該看得懂，但他們太附和川普要讓美國再次偉大的美夢，不敢有太多不同意見；他們也認為可以再透過雙邊談判讓對手屈服，反而可以獲得更大利益，但這是低估其他國家，也低估世界貿易體系，更過分高估美國實際的經濟情況。

楊永明提到，美國政治體制的變化無常、極右民粹大浪來襲、經濟體制無解偏食、軍事沉重龐大支出卻被軍工體制瓜分，現在川普政權更是無厭地想要吸食全球貿易。這次不會重複1930年代的大蕭條，至於衝擊大小，就要看各國智慧與因應作為了。

楊永明總結，在這個巨大變動的國際政治經濟局勢下，看不到賴政府的有效因應之道，還警告不得疑美，繼續大搞反民主的大罷免奪權運動；「賴17條」視對岸為敵對境外勢力，更牽動兩岸軍事緊張。川普對等關稅讓美國脫離世界貿易體系，讓各國加快速經濟整合，加速與中國經濟交往，而台灣卻站在全球經濟浪潮的對立面，真是無言以對。

川普總統2日於白宮簽署行政令，宣布針對18個經濟體課徵對等關稅，其中也包括中國大陸和台灣。圖為川普展示他簽署的行政令。（歐新社）
川普總統2日於白宮簽署行政令，宣布針對18個經濟體課徵對等關稅，其中也包括中國大陸和台灣。圖為川普展示他簽署的行政令。（歐新社）

川普 關稅

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