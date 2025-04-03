因應美國對等關稅衝擊 工商協進會緊急提出五大建言

美國川普總統宣布實施對等關稅，台灣產品（半導體除外）被課徵32%關稅，遠超預期，將對台灣出口導向經濟帶來挑戰。工商協進會表達關切，並向政府提出五點緊急建議。

工商協進會五點建議如下：

一、立即啟動危機應變，全面評估衝擊：評估關稅對台灣整體產業的衝擊。

二、強化對美溝通，力爭降低關稅：向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

三、擴大對美採購與投資，深化合作：

1.擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與

2稅負優惠。

3.積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

四、提供產業援助，確保經濟韌性：

提供稅務、融資等援助，確保國內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

五、加速產業升級、分散市場風險並加強國際合作：

1.提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

2.東南亞地區亦承受高關稅影響，可能對許多台商產生間接衝擊，建議政府與企業及早因應。

工商協進會將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。