關稅戰來了! 徐巧芯籲賴總統專心治國不要再搞惡罷

美國總統川普2日於白宮宣布，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。國民黨立委徐巧芯今天表示，32％的關稅還沒有包含半導體，政府不好好處理，未來關稅還會再持續增加，她奉勸賴清德總統跟行政院長卓榮泰，此時必須要專心治國，不要再搞惡罷。

徐巧芯表示，川普強勢回歸後，台美關係出現巨變，說句不好聽的，川普對台灣近乎「予取予奪」，最快下周三就要上路了，行政院長卓榮泰昨天還叮嚀大家「睡個好覺」，結果沒想到大多數人今天是被嚇醒的。

徐巧芯認為實際上遠遠不只32%的關稅，美方繞過中華民國政府，逕自要求台積電赴美投資，不但投資規模高達1000億美元，高階製程，研發中心，這些過去被視為「根留台灣」指標的核心，全部被拔走。

徐巧芯指出，美國官方與智庫，一再釋放訊息要求台灣國防預算必須提高到GDP的3%，那就是至少再增加1260億元，但只怕增加到3%還不是目標，5%，最終10%，就是台灣每年必須投入兩兆，與對岸進行軍備競賽。

徐巧芯續指，美國貿易障礙報告，把台灣列為「骯髒15國」（The Dirty 15）中的第12名，還提及美規車，與美國豬牛，是台灣對美國設下的障礙，未來恐怕也難以阻擋。

徐巧芯表示，當然衝擊最大的莫過於今天凌晨，川普宣布台灣輸出美國的商品，將被課徵32％的高額關稅，這其中還沒有包含未來可能發生的公布半導體、藥品、關鍵礦產關稅，政府不好好處理、談判，未來的關稅還會再持續增加。

徐巧芯感嘆，美中競爭從軍事對峙、科技角力，到貿易戰，台灣永遠站在美國這一邊，無限配合，結果美國給台灣的關稅壓力，卻是如此巨大。原來在美國眼中，台灣不是什麼堅定盟友，而是最好撈金的「盤子」，這是哪門子的關係最好？

徐巧芯說，但悲哀的是，從台積電被連根拔走，到關稅被當成中共同路人，民進黨政府的應對就是兩招，喪事喜辦與大惡罷，更可悲的是重用民進黨立院黨團總召柯建銘、聯電集團創辦人曹興誠等人轉移焦點，讓部會首長到地方上辦造謠大會，欺騙百姓，麻痺民心，讓人民對國際上的局勢以及台灣面臨的困境不理不睬，若不幸成功，削弱了在野監督力量，就應驗了那句話，「解決不了問題，就解決提出問題的人」。

徐巧芯奉勸賴清德總統跟卓榮泰，此時必須要專心治國，不要再搞司法追殺、跟在野黨鬥爭、到處宣講造謠，以為可以用罷免轉移施政不利的焦點、不斷地覆議浪費時間，而是緊急處理台灣面臨關稅與台積電被搶走，以及未來可能還會再被課稅的問題，才是身為總統跟行政院長該做的事。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨說吃萊豬才能加入CPTPP，現在不但沒有CPTPP，卻迎來美國課徵台灣32%關稅，賴政府對策還是只有大罷免嗎？