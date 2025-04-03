送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策。國民黨立委翁曉玲斥賴清德總統，對得起台灣人嗎？

根據川普的對等關稅政策，美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，而針對台灣課徵達32％關稅。川普說，此項政策的目標在終結數十年對美國的貿易不平等。

日前，台積電宣布擴大赴美投資設廠，已被在野質疑民進黨送出台積電，卻不知究竟換到什麼。

川普宣布對等關稅政策，台灣也在美國反向課徵關稅之列，翁曉玲說，民進黨政府對美國掏心掏肺，開放萊豬，大買軍武，送走台積電，結果是「賠了夫人又折兵」，換來了美國對台灣課徵高關稅32%。「賴清德， 你對得起台灣人嗎？」