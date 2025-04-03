送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎
美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策。國民黨立委翁曉玲斥賴清德總統，對得起台灣人嗎？
根據川普的對等關稅政策，美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，而針對台灣課徵達32％關稅。川普說，此項政策的目標在終結數十年對美國的貿易不平等。
日前，台積電宣布擴大赴美投資設廠，已被在野質疑民進黨送出台積電，卻不知究竟換到什麼。
川普宣布對等關稅政策，台灣也在美國反向課徵關稅之列，翁曉玲說，民進黨政府對美國掏心掏肺，開放萊豬，大買軍武，送走台積電，結果是「賠了夫人又折兵」，換來了美國對台灣課徵高關稅32%。「賴清德， 你對得起台灣人嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言