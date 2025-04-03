快訊

服兵役晚報到…林昱珉延長春訓 官網專家認為今年有望上大聯盟

有人勞退分紅年獲160萬？兩關鍵條件35萬人有機會達標

要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委翁曉玲斥賴清德總統，對得起台灣人嗎？圖／聯合報資料照片
美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，針對台灣課徵達32％關稅。國民黨立委翁曉玲斥賴清德總統，對得起台灣人嗎？圖／聯合報資料照片

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策。國民黨立委翁曉玲斥賴清德總統，對得起台灣人嗎？

根據川普的對等關稅政策，美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，而針對台灣課徵達32％關稅。川普說，此項政策的目標在終結數十年對美國的貿易不平等。

日前，台積電宣布擴大赴美投資設廠，已被在野質疑民進黨送出台積電，卻不知究竟換到什麼。

川普宣布對等關稅政策，台灣也在美國反向課徵關稅之列，翁曉玲說，民進黨政府對美國掏心掏肺，開放萊豬，大買軍武，送走台積電，結果是「賠了夫人又折兵」，換來了美國對台灣課徵高關稅32%。「賴清德， 你對得起台灣人嗎？」

川普 關稅

延伸閱讀

總統府也有共諜 羅智強：匪諜就在賴清德身邊

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

川普關稅戰課台32％之後....黃珊珊曝還有台灣特定農產品

川普對等關稅加下去 中國商品出口到美國關稅突破70%

相關新聞

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，消息一出引發各國政府關注。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴...

川普公布對等關稅...網怒用台積電換了個寂寞 批賴清德不如蔡英文

美國總統川普公布對等關稅措施，針對台灣擬課徵32%的對等關稅。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天說有具體政策及工作方向，控管...

川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，排名第七、高達32%。民眾黨表示，「台...

川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的...

要國人安心睡 網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡、可以下台了

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產...

送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。