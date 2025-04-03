川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，消息一出引發各國政府關注。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴國人，還要大家「安心入睡」，此一貼文隨即被網友灌爆，譏諷「有政府會睡覺」。

川普於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，川普指出，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。為此，傳出賴清德總統將召開國安高層會議，行政院預計下午公布因應對策。

卓榮泰臉書今天凌晨貼文，表示「午夜之後美國政府將宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，全球都緊盯著注意看最終的發展。『今夜，不是失眠，是暫時停止睡眠！』」

卓榮泰臉書並預告：「好好準備把這幾個月所研判、分析、討論、對應的各個面向和策略，明天告訴國人，並且強調『政府有準備、風險可控管、產業有支持』，要讓產業放心、國人安心。最後更宣稱「各位朋友請安心入睡！」

此一貼文在川普宣布關稅政策後，隨即被正反留言灌爆，有綠營政治人物和支持者「表示卓院長辛苦了！有政府會做事！」

但卻有更多網友譏諷「謝謝院長，我們比中國還少2%！一定是院長的功勞」、「謝謝院長，辛苦了，希望院長可以好好睡完4年，別再勞累下鄉演講了，有政府會睡覺」、「卓院長辛苦了！才32%我睡的好安穩，必須是一個大拇指！」

還有網友質疑「台灣竟然被收32%，新加坡那些國家都比我們低很多」、「要不改大罷免川普，大罷免大成功…」