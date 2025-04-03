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川普關稅戰課台32％之後....黃珊珊曝還有台灣特定農產品

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊表示，32%關稅不只有關稅，還有貨幣操縱、台灣對特定農產品，「川普的貿易戰已然開打。」圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊表示，32%關稅不只有關稅，還有貨幣操縱、台灣對特定農產品，「川普的貿易戰已然開打。」圖／聯合報系資料照

美國總統川普宣布對台灣將課徵32%關稅，民眾黨立委黃珊珊表示，這個數字與央行、財政部推估有差距，一方面顯示行政單位對美方動態的無知；一方面也顯示美國商務部算法的不明。她說，32%關稅不只有關稅，還有貨幣操縱、台灣特定農產品，「川普的貿易戰已然開打。」

黃珊珊表示，台灣雖然被課的關稅比日韓都高，但與新南向國家相較卻在伯仲之間。短期內或許可以因為與主要競爭對手大致相當而稍得喘息，但32%的關稅稅率絕對不是台灣可以長期支撐。

「這32%的關稅並不是只有關稅而已，還有其他非關稅壁壘。」黃珊珊說，還包括貨幣操縱、美國貿易代表所公布報告中指出的台灣特定農產品，牛肉、稻米、馬鈴薯等項目。從財政部先前提供的資料來看，或許最重要的其實並不是關稅，「而是2025年美國國家貿易評估報告中所指出的關稅配額、海關查驗、檢疫要求等等非關稅障礙。」

黃珊珊坦言，這些非關稅障礙或許本來都可以在台美21世紀貿易倡議下處理，然而根據貿易副代表說法，台美21世紀貿易倡議已然停擺，致使台灣無法與美方在貿易問題，能有更進一步的溝通與進展。

黃珊珊表示，如今川普的貿易戰已然開打，台灣是第一波受攻擊的國家之一，行政院先前一直說已經做好準備、有相應對策；現在就是行政院拿出這些對策的時候，貿易戰既以開始，朝野間的政治鬥爭就應暫時擱置：兩黨一時意氣之爭，沒有國家長治久安來的重要。

對等關稅 川普

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