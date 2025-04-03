川普公布對等關稅...網怒用台積電換了個寂寞 批賴清德不如蔡英文

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴清德總統（左）與前總統蔡英文（右）。本報資料照片
圖為賴清德總統（左）與前總統蔡英文（右）。本報資料照片

美國總統川普公布對等關稅措施，針對台灣擬課徵32%的對等關稅。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天說有具體政策及工作方向，控管風險、回應國人關注與期待。網友灌爆賴清德總統的臉書，「台積電也送了，只換來32%，真棒」、「總統完美演示什麼叫賠了夫人又折兵，真不可思議，賣了台積電，換了個寂寞」。

也有網友表示，「送了台積電，川普有覺得感激嗎？他還覺得是我們欠他的」、「別人沒獻上啥，卻課的比我們低」、「台積電都出去了，結果我們還不如日本、韓國噢？」、「台積電送了，不是要靠美國，32%關稅比大陸少2%好棒棒捏」。

其他網友說，「32趴關稅有預料到嗎？我看猜都沒猜到」、「遲來的愚人節禮物呢」、「挺美國挺到被加徵32%關稅，真是無能總統」、「川普要課我們32%關稅欸，總統敢不敢回嗆他幾句」、「32%快要超過你的得票率了捏」、「32%，史上最無能政府」、「賴總統，台灣不能再持續親美」、「德哥，你可以正經一點嗎」、「你並沒有延續蔡英文，哈，你比她差多了」、「第一次覺得4年好久」。

賴清德總統昨天說，行政團隊已針對各種可能稅率與措施並模擬不同情境，推估可能的衝擊與影響，並整備全面的因應方案。政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，控管風險、回應國人關注與期待。

對等關稅 川普

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