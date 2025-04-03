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川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中。路透
美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中。路透

美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，排名第七、高達32%。民眾黨表示，「台灣的產業空洞化勢將更形嚴重」，呼籲政府應立即啟動對美關稅談判磋商，明確提出互利訴求，爭取關稅減免或調整。

民眾黨表示，即便台積電已宣布赴美高額投資，台灣仍遭受美方高關稅的特別對待。如果最終這項高關稅措施付諸實行，以出口導向為主的台灣經濟，勢必受到嚴重打擊。

民眾黨指出，衡諸高科技產業已經被迫赴美投資，此波關稅措施是否會將以美國為主要市場的傳統產業，如汽車零組件，也被逼到美國設廠，否則將喪失市場競爭力？台灣的產業空洞化勢將更形嚴重。

民眾黨呼籲，政府應立即啟動對美關稅談判磋商，明確提出互利訴求，爭取關稅減免或調整，同時加速提出具體社會與經濟韌性方案，涵蓋產業轉型、就業安定與物價穩定，確保台灣在變局中站穩腳步，不再成為國際經貿博弈下的犧牲者。

對等關稅 川普

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