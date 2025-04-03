快訊

服兵役晚報到…林昱珉延長春訓 官網專家認為今年有望上大聯盟

有人勞退分紅年獲160萬？兩關鍵條件35萬人有機會達標

要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

聯合報／ 記者林新輝陳洛薇／台北即時報導
川普宣布對等關稅政策衝擊台灣，一早府前未見動靜 預計今將開國安高層會議。 記者許正宏攝影
川普宣布對等關稅政策衝擊台灣，一早府前未見動靜 預計今將開國安高層會議。 記者許正宏攝影

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。台灣駐美學者希望台灣政府不能太天真。賴清德總統昨天指出，行政團隊已針對各種可能稅率與措施並模擬不同情境，推估可能的衝擊與影響，並整備全面的因應方案。行政院長卓榮泰透露，待美國結論出爐後，今天一早就會拍板詳細政策，並適時對外說明。

因應美國祭出對等關稅政策，台灣方面雖然台積電赴美投資，但這次被美國調高到32%的高關稅，賴總統今天是否召開國安高層會議因應備受矚目，記者一早守候總統府前緊盯，但目前尚未見到人影。

前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台灣應該要認清現況，指台美過去談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能失效，未來必須用更務實的態度看待未來4年。

對等關稅 川普

延伸閱讀

川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨

川普宣布對巴西徵收10%最低關稅

川普「解放日」揮關稅刀 在野批經濟災難「毀滅日」

川普宣布國家經濟進入緊急狀態！對等關稅影響180多國 最多課50%

相關新聞

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，消息一出引發各國政府關注。行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴...

川普公布對等關稅...網怒用台積電換了個寂寞 批賴清德不如蔡英文

美國總統川普公布對等關稅措施，針對台灣擬課徵32%的對等關稅。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天說有具體政策及工作方向，控管...

川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

美國總統川普宣布向世界各國開徵10%的基本關稅，台灣被列入特別課徵高關稅國家之中，排名第七、高達32%。民眾黨表示，「台...

川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的...

要國人安心睡 網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡、可以下台了

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產...

送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。