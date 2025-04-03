川普關稅衝擊台灣 總統府行政院今早將拍板詳細對策

美國總統川普今天在白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。台灣駐美學者希望台灣政府不能太天真。賴清德總統昨天指出，行政團隊已針對各種可能稅率與措施並模擬不同情境，推估可能的衝擊與影響，並整備全面的因應方案。行政院長卓榮泰透露，待美國結論出爐後，今天一早就會拍板詳細政策，並適時對外說明。

因應美國祭出對等關稅政策，台灣方面雖然台積電赴美投資，但這次被美國調高到32%的高關稅，賴總統今天是否召開國安高層會議因應備受矚目，記者一早守候總統府前緊盯，但目前尚未見到人影。

前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台灣應該要認清現況，指台美過去談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能失效，未來必須用更務實的態度看待未來4年。