要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產業放心、國人安心，「各位朋友請安心入睡」。而美國總統川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。網友湧入卓榮泰臉書留言，罵聲連連，「起來看到被加32%關稅，院長睡得好嗎？」

網友湧入卓榮泰臉書留言，「你有領人民高薪，當然可以洗洗睡」、「32%關稅還敢睡R，可以下台了」、「是不是在卓院長卓越領導下，下周一台灣股市要大暴跌？我看你昨晚安心睡覺後，今天以後不要醒來了」、「安心睡，結果睡到斷頭，台美真友好，阿川送上32%大禮，讓大家過清明呵呵」、「好安心喔！準備安心上路了」。