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要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

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要國人安心睡 網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡、可以下台了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普宣布對等關稅政策，其中，擬向台灣課徵32％的對等關稅。路透
美國總統川普宣布對等關稅政策，其中，擬向台灣課徵32％的對等關稅。路透

美國政府於台灣時間的今天凌晨宣布「對等關稅」的各項新關稅政策，我行政院長卓榮泰昨晚11時59分在臉書發文，指政府有準備，要讓產業放心、國人安心，「各位朋友請安心入睡」。而美國總統川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。網友湧入卓榮泰臉書留言，罵聲連連，「起來看到被加32%關稅，院長睡得好嗎？」

網友湧入卓榮泰臉書留言，「你有領人民高薪，當然可以洗洗睡」、「32%關稅還敢睡R，可以下台了」、「是不是在卓院長卓越領導下，下周一台灣股市要大暴跌？我看你昨晚安心睡覺後，今天以後不要醒來了」、「安心睡，結果睡到斷頭，台美真友好，阿川送上32%大禮，讓大家過清明呵呵」、「好安心喔！準備安心上路了」。

也有網友表示，「笑死，交給你們？拿歷年最多行政支援，都跟我們說窒礙難行，這種你們有辦法處理？」、「中國被課34趴，我們只有32趴，台灣又贏了，幫你們想好說辭了」、「真的很期待你們怎麼因應32%耶」、「辛苦了，你們把台灣搞得這麼爛」、「不是親美嗎？已成為被抽血的棄子」、「有什麼準備呢？希望救救台股台灣企業吧，台灣竟然被收32%，新加坡那些國家都比我們低很多」。

美國宣布對等關稅政策，其中，擬向台灣課徵32％的對等關稅。圖／取自「Rapid Response 47」X
美國宣布對等關稅政策，其中，擬向台灣課徵32％的對等關稅。圖／取自「Rapid Response 47」X

對等關稅 川普

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