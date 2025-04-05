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陸海警船首入24浬鄰接區

聯合報／ 記者徐宇威／台北報導
海巡署日前公布驅離中共海警船影片，在驅離廣播中首度證實海警船進入我24浬海域。 影片／海巡署提供
海巡署日前公布驅離中共海警船影片，在驅離廣播中首度證實海警船進入我24浬海域。 影片／海巡署提供

解放軍四月一日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，事後我海巡署在記者會中釋出驅離共艦的影像，影片中，海巡署船艦驅離共艦的廣播詞提及該船已進入「限制水域」，這是官方首次公開證實中共公務船進入我方本島廿四浬鄰接區。

據了解，海巡署在當日記者會對於中共海警船進入廿四浬鄰接區內的事實，是會前在針對所有海警船驅離的畫面中，特別挑出台東艦的畫面剪輯，並已備有適當的回應說帖，但當日媒體提問並未被提及，因此就未主動說明。

對於海巡署為何主動公布海警船進入廿四浬鄰接區，中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲分析，海巡署的考量可能為事後如果被中共公開此事，恐遭對方進行認知作戰，因此選擇先行發布資訊、掌握話語權。

揭仲強調，當前在中共不斷侵蝕我方有效管轄的情勢下，阻擋中共海警船的難度極高，除非採取強硬的攔截手段，例如撞船，但這可能引發更大衝突。因此海巡署的作為在於維持有效管轄權，並透過紀錄確立法理立場，確保對外界不會出現台灣放棄執法的誤解。

軍演

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