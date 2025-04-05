美日韓籲陸 停止破壞穩定

美日韓外長三日在北約布魯塞爾總部參加外交部長會議，三方並舉行會談，就三邊合作及周邊局勢進行探討，並發布聯合聲明指出，美日韓對共軍近期在台灣周邊舉行的軍演表達關切，並呼籲停止進一步破壞台海穩定的行為。

中共東部戰區日前宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊進行聯合演訓。並且強調這是對「台獨」的嚴重警告和遏制。

美國國務卿魯比歐、南韓外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅於布魯塞爾會晤，聯合聲明內容指出，三方強調維持台海和平與穩定的重要性，認為這是對國際社會的穩定與繁榮不可或缺的要素。

三方也表達對挑釁行為的關切，尤其是近期在台灣周邊的軍事演習，三方並呼籲停止進一步破壞穩定的行為；他們鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，且反對任何單方面企圖改變現狀，包括以武力和威嚇的方式；他們也表達支持台灣有意義參與合適的國際組織。

魯比歐、趙兌烈及岩屋毅也透過聲明，強烈反對在南海等印太水域提出非法海事主張，或任何片面透過武力或脅迫行動改變現狀的企圖。三人強調致力維護自由開放的印太區域，確保聯合國海洋法公約所反映的國際法得以實施，包括航行、飛越自由及其他合法的海洋使用權。