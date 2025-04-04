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歐洲議會報告譴責中對台脅迫 中方籲糾正錯誤言行

中央社／ 北京4日電

歐洲議會大會通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，關切中國升高台海情勢。中國駐歐盟使團表示，台灣議題是不可逾越的紅線，敦促歐洲議會認清台灣議題的高度敏感性，糾正錯誤言行。

歐洲議會大會2日通過針對歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2024年度執行情況的評估報告。決議文多處譴責中國在台海及南海的脅迫行為，批評中國國家主席習近平不放棄對台使用武力的言論，強調「使用脅迫性措施實現（兩岸）統一乃違反國際法」。

中國駐歐盟使團官網4日以發言人名義答記者問，針對歐洲議會相關報告多處涉中內容發表評論。

中國駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會相關報告干涉中國內政，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等議題上罔顧事實，對中國攻擊抹黑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中歐關係發展的政治基礎」。

發言人表示，中方敦促歐洲議會認清台灣議題的高度敏感性，認清台海和平穩定的威脅來自「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持，嚴格恪守一個中國原則；敦促歐洲議會糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等議題上的錯誤言行。

外交部3日透過新聞稿對歐盟通過評估報告，表達誠摯歡迎與感謝。外交部說，未來將在既有良好緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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