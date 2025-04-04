美日韓外長聯合聲明 林佳龍感謝3國關切中國挑釁行徑

美日韓外長3日於比利時會晤後發布聯合聲明，關切中國近期對台軍演。外交部長林佳龍感謝3國外長再度表達對台海和平穩定的支持，並關切中國軍演等挑釁行徑，強調台灣會持續與民主夥伴合作，確保區域和平、穩定與繁榮。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、韓國外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅於布魯塞爾會晤。美國國務院會後發布聯合聲明指出，3位外長強調維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。

根據聲明，3國外長對挑釁行為，特別是最近在台灣周邊舉行的軍事演習表示關切，他們鼓勵和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍感謝美日韓三國外長繼2月在慕尼黑安全會議場邊會晤後，再度表達對台海和平穩定的支持，並關切中國軍演等挑釁行徑，彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益，以及各國已清楚瞭解中國是國際社會的「麻煩製造者」、企圖改變現狀的一方。

林佳龍表示，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美、日、韓等民主夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。